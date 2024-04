Secondo diversi questi criteri, qualcuno tendeva a scartare i gestori virtuali un tempo, ma ora la situazione è nettamente cambiata. CoopVoce ad esempio è una delle aziende più forti sull’intero territorio italiano e lo dimostra con continuità disarmante. Ogni mese arrivano nuove soluzioni mobili a far parte della scuderia di questo provider.

A colpi di tanti minuti, messaggi e soprattutto giga, CoopVoce è riuscito a disarmare anche i gestori più forti. Tanti utenti infatti hanno preferito accantonare le loro offerte storiche per giungere alla corte di questa realtà virtuale, ad oggi all’apice delle classifiche di gradimento. Con tutti i suoi contenuti, la nuova offerta di CoopVoce sembra dare del tu a quelle di provider molto più navigati nel settore. La gamma all’interno della quale si posiziona quest’ultima proposta è, manco a dirlo, la famosissima EXTRA.

Lo scopo questa volta è molto chiaro: battere tutti di gran lunga visto il quantitativo di giga presente all’interno di questa nuova EXTRA 300. Dalla sua parte ci sono anche minuti e messaggi e ovviamente un prezzo estremamente concorrenziale.

CoopVoce ha trovato il jolly: si chiama EXTRA 300 e garantisce contenuti a raffica

Per chi non conoscesse la EXTRA 300, bisogna innanzitutto sapere che costa davvero poco, solo 9,90 € al mese per sempre. In secondo luogo bisogna fare quanto prima possibile in quanto sono solo 22 i giorni che separano gli utenti dalla sua scadenza. Fino al prossimo 30 aprile chiunque la sottoscriverà potrà beneficiare di due regali.

Il primo corrisponde al costo di attivazione totalmente gratuito che non andrà dunque mai pagato. Il secondo regalo consiste in un mese gratis, sarà CoopVoce ad offrire.

Venendo ai contenuti c’è da restare di sasso di fronte a cotanta abbondanza. La EXTRA 300 di CoopVoce consente tutti i mesi di usufruire di telefonate senza limiti verso tutti, di 1000 messaggi da inviare a qualsiasi numero ma soprattutto di 300 giga in rete 4G.