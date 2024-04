TIM apre ai RIENTRI: ci sono TRE offerte fino a 200 GB in 5G

TIM sta raccogliendo un gran successo nell’ultimo periodo con le sue offerte Power. Il merito ovviamente è dei tanti contenuti che sono presenti al loro interno, partendo dai minuti fino a terminare con i giga. Il vantaggio sta nel pagare poco ed avere a disposizione la migliore connessione mobile in assoluto, sulla quale peraltro si appoggiano tanti gestori virtuali e non.

Ora però bisogna tornare a dominare e lo si può fare tranquillamente con tre offerte straordinarie. Queste sono tutte piene di giga.

TIM ha la soluzione, ecco tre offerte mai viste prime: si chiama Power

Per avere un’idea ben precisa di come sono assemblate queste offerte, bisogna partire dall’inizio. La prima in assoluto è quella che prende il nome di TIM Power Special. Con un prezzo di soli 9,99 € al mese, gli utenti che la scelgono si assicurano minuti senza limiti verso tutti i numeri, 200 SMS verso chiunque e 300 giga con connessione 5G inclusa nel prezzo. Sono disponibili anche 11 giga nell’Unione Europea per la navigazione all’estero.

C’è ovviamente anche un’altra offerta, quella che si chiama Power Supreme Easy. Il prezzo questa volta è ancora più basso: solo 7,99 € al mese. Con questa promozione, TIM vuole battere ogni record in quanto offre minuti e messaggi senza limiti al suo interno con 150 giga in 4G.

Si termina con un’altra grande soluzione, ancora meno costosa e ugualmente vantaggiosa. Chi vuole avere tutto per 6,99 € al mese, deve solo sottoscrivere la Power Iron, offerta di TIM che concede ogni contenuto. Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi verso tutti e un quantitativo di 150 giga in rete 4G per navigare in Internet.

Per quanto concerne poi il regalo, sia il costo di attivazione che il primo mese di offerta sono completamente a carico di TIM. Si comincia a pagare a partire dal secondo mese e solo ed esclusivamente con il prezzo mensile.