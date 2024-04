L’operatore telefonico virtuale CoopVoce continua ad ampliare la sua proposta e questa volta lo fa con una super offerta davvero sensazionale. Come già accennato qualche giorno fa, infatti, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300. Come suggerisce anche il nome, l’offerta in questione arriva ad includere fino ad addirittura 300 GB di traffico dati per navigare. Non è la prima volta che l’operatore propone questa offerta, ma questa volta sono state introdotte alcune novità.

CoopVoce Extra 300, ritorna la super offerta dell’operatore virtuale CoopVoce

A partire dalla giornata di ieri 4 aprile 2024, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha fatto ritornare una delle sue offerte di rete mobile più strepitose di sempre. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300. Come già detto, questa offerta è già stata proposta in passato dall’operatore, ma ora è ritornata con qualche piccola modifica.

Come riportato dall’operatore, infatti, ora sarà possibile attivare l’offerta gratuitamente senza costi di attivazione sia dai nuovi clienti sia da chi è già cliente dell’operatore virtuale. Per il momento, la nuova offerta di CoopVoce sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 30 aprile 2024. Come spesso accade, l’operatore potrebbe decidere di prorogare ulteriormente la sua disponibilità, ma per ora non ne abbiamo la conferma da parte dell’operatore.

CoopVoce Extra 300, in particolare, offre agli utenti la possibilità di navigare in rete con fino a 300 GB ad una connessione massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere tutto questo è di soli 9,99 euro al mese.

L’offerta in questione sarà quindi attivabile sia da chi è già cliente dell’operatore virtuale sia dai nuovi clienti. Tuttavia, questi ultimi dovranno necessariamente richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Ricordiamo infine che il costo di attivazione è gratuito e che l’operatore offrirà gratuitamente anche il primo mese del rinnovo dell’offerta.