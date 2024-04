Oggi noi desideriamo tanto uno smaphone di alto livello proprio per avere il top della performance, chi ricerca il top sotto l’aspetto fotografico, chi il top sulla velocità elaborativa, chi si basa sull’avere un display di qualità elevata. Insomma, ci sono molti modelli adatti ad ognuno di noi. OnePlus quindi proprio per soddisfare i clienti a rilasciato la scheda tecnica del OnePlus Nord CE4.

Ecco la scheda tecnica del OnePlus Nord CE4, media gamma molto interessante.

OnePlus il noto produttore di dispositivi elettronici, come smartphone, ecc… ha rilasciato finalmente la scheda tecnica del OnePlus Nord CE4, il nuovo smartphone media-gamma che è stato rilasciato ufficialmente in India e presenta una scheda tecnica molto interessante, per chi vuole acquistare questo telefono.

La scheda tecnica considerata presenta le seguenti caratteristiche, intanto si ha un display da 6,7″ (2.412×1.080 pixel) Full HD+ AMOLED, con un refresh rate fino a 120Hz, 240HZ con sampling rate e 2160Hz PWM Dimming. Inoltre ha una luminosità di picco fino a 1100 nits. Presenta come processore un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm), una CPU che tiene testa a quelle più performanti. Ha una GPU Adreno 720 e una capacità di RAM LPDDR4X pari a 8GB. Presenta uno storage interno di 128GB/256GB UFS 3.1, e ha la possibilità di essere espandibile con microSD fino ad 1TB. Presenta un sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14. Ha possibilità di una doppia Sim e adesso arriviamo sotto l’aspetto fotografico presentando una fotocamera posteriore principale di 50 megapixel, Sony LYT-600 con apertura f/1.8, OIS. Ha un grandangolo di 8 megapixel 120°, Sony IMX355, f/2.2, LED flash. La fotocamera anteriore è di 16 megapixel con f/2.4. Il dispositivo ha un sistema di impronte digitale sul display. Le sue dimensioni sono pari a 162,5×75,3×8,4mm con un peso di 186g. Resiste a polvere e spruzzi d’acqua con impermeabilità IP54, inoltre è un dispositivo 5G. Ha inoltre una batteria di 5.500mAh con una ricarica rapida SUPERVOOC 100W. Quindi avremo un dispositivo che concorre con altri presentando delle caratteristiche di tutto rispetto, dalla batteria capiente come il nuovo telefono Google Pixel 8a, al sistema fotografico, dal processore alla capacità di memorizzazione. OnePlus con questo nuovo smartphone ha deciso di non far mancare nulla al cliente.