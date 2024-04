Ormai da qualche tempo, il produttore tech Motorola ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Motorola Edge 50 Pro e a quanto pare l’azienda ha intenzione di annunciarlo molto presto anche per il mercato europeo. In queste ultime ore, in particolare, è emerso in rete quello che potrebbe essere il prezzo di vendita ufficiale di questo dispositivo.

Motorola Edge 50 Pro, emerge in rete il probabile prezzo per l’Europa

Nel corso delle ultime ore è emerso in rete quello che potrebbe essere il prezzo di vendita ufficiale per il mercato europeo del nuovo Motorola Edge 50 Pro. Secondo quanto è emerso, il nuovo dispositivo a marchio Motorola sarà distribuito ufficialmente in Europa ad un prezzo di 699 euro. Per il momento non abbiamo conferme ufficiali.

Tuttavia, se sarà così, possiamo notare un aumento non di poco conto rispetto al prezzo di questo device per il mercato indiano, ovvero circa 400 euro al cambio attuale. Ricordiamo comunque che questo dispositivo vanta una scheda tecnica di tutto rispetto. Tra le specifiche, abbiamo infatti un display con tecnologia OLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Vi riassumiamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Motorola Edge 50 Pro – presunte specifiche tecniche