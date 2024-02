Nel corso di questo anno Google potrebbe rilasciare diversi dispositivi, dal Pixel 8a al Google Pixel 9 ed un probabile successore del Pixel Fold. Il Pixel 8a, di cui è apparsa la scatola qualche settimana fa, sarà il prossimo smartphone Android Google di fascia media. Ed ultimamente sono trapelate quelle che probabilmente saranno le specifiche della batteria che vedremo proprio su questo dispositivo.

Il Google Pixel 8a avrà una batteria più capiente

Per il momento Google non ha ancora annunciato niente su questo nuovo telefono, ma tramite alcuni rumor è possibile farsi un’idea di quello che potremmo aspettarci da questo nuovo dispositivo. Sembrerebbe infatti che il Pixel 8a possiederà un display da 6.1 pollici con risoluzione Full HD+, e un refresh rate a 90 Hz. Inoltre avrà una fotocamera anteriore, posizionata in un foro nella parte alta-centrale del display e due fotocamere posteriori. Il tutto è completato dal processore Google Tensor G3 e da almeno 8GB di memoria RAM.

Inoltre, recentemente sono state pubblicate informazioni relative alla certificazione della batteria di un dispositivo con modello GH2MB. La capacità di questa batteria è di 4942 mAh, e verrà commercializzata come da 5000 mAh o 5.040 mAh. Un notevole miglioramento rispetto alla batteria del Google Pixel 7a da 4385 mAh e quella del Pixel 6a da 4.410 mAh. Tuttavia il dispositivo sotto il numero modello GH2MB potrebbe non essere Pixel 8a. Pur essendo molto simile al numero modello del predecessore Pixel 7a, ovvero GHL1X, non viene esclusa la possibilità che questa batteria sia destinata al Google Pixel Fold 2. Sembrerebbe infatti che Google stia lavorando anche al successore del telefono pieghevole rilasciato a giugno scorso, e che aveva una batteria di 4821 mAh. In ogni caso, la batteria del Pixel 8a supporterà una ricarica rapida a 27W.

Il Pixel 8a dovrebbe essere comunque rilasciato non prima del mese di maggio. Ma nel frattempo potrebbero trapelare nuove informazioni, tra cui magari, qualcosa relativo all’intelligenza artificiale.