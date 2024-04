Offerta Mobile Fastweb per aprile 2024, ci sono 150 GB al mese in 5G

Il gestore che sta raccogliendo più consensi in quest’ultimo periodo è sicuramente Fastweb, il re dei virtuali. Il suo nome ormai riecheggia nella mente di tutte le persone che vogliono cambiare provider guadagnandone in contenuti e risparmio.

Anno dopo anno, questa azienda è stata in grado di posizionare un tassello sopra l’altro arrivando fino alle vette delle classifiche di gradimento. Effettivamente le sue offerte sono riconosciute come alcune tra le migliori in tutto il panorama della telefonia mobile, per svariati aspetti. Fastweb offre molti contenuti, soprattutto quando si tratta di giga per navigare sul web.

Inoltre i prezzi non sono praticamente mai andati al di sopra dei 9,99 €, con costi di attivazione abbattuti e con nessun altro tipo di costo nascosto. La grande affidabilità di questo operatore virtuale è riconosciuta veramente da tutti ed è per questo che anche in occasione dell’ultimo arrivo, sono molte le persone che stanno valutando un cambio gestore.

Fastweb stravince anche questa volta, la nuova offerta Mobile costa solo 7,95 € al mese

Questa volta è davvero un’occasione unica: bastano 7,95 € al mese per sottoscrivere una delle migliori offerte di sempre. Fastweb offre la sua Mobile con tutto incluso e con il 5G gratis.

All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti verso chiunque, 100 SMS da inviare in ogni momento e 150 giga in 5G senza limitazioni di velocità.

Per chiunque nutrisse ancora dei dubbi su Fastweb, bisogna tenere a mente che è il provider con la rete Internet più veloce. Stando ai dati raccolti da Ookla con i suoi Speedtest, sia durante il 2022 che nell’ultimo 2023, questo gestore è stato di gran lunga il migliore. Il contributo di attivazione è di 10 € e quest’ultima può essere perfezionata sia mediante la carta d’identità elettronica che con lo SPID. Nel caso in cui qualcuno non ci riuscisse, c’è sempre il caro vecchio video di riconoscimento.