Play Store, OFFERTE aprile: 8 app e giochi a pagamento ora GRATIS

La lista che segue qui in basso è quella necessaria per poter avere un resoconto generale sui titoli oggi in offerta. Il mondo Android diventa ancora più appetibile quando arrivano delle offerte di questo genere, soprattutto con contenuti così interessanti. Tra giochi ed applicazioni del Play Store, utili per lo svago e anche per le utilità giornaliere, ci sono titoli molto desiderati dal pubblico.

Nel Play Store di Google ecco dei titoli a pagamento che diventano gratis, ecco l’elenco

Il Play Store consente a tutti di scaricarli gratis, ma ovviamente il tempo è limitato. Ogni utente Android può provvedere a portare a casa la sua buona dose di applicazioni e giochi a pagamento senza sborsare un solo euro. Ecco l’elenco al completo con tutti i link incorporati all’interno dei titoli stessi: basta solo cliccarci su per avviare il download direttamente dalla pagina ufficiale.

Questo elenco di app e giochi è attualmente disponibile ma potrebbe tornare a pagamento a partire da domani. Vi consigliamo pertanto di fare presto ad effettuare il download di tutti i contenuti che vi interessano.

Il consiglio è quello di scaricare comunque ogni titolo, così da averlo gratis per sempre. Ogni app o gioco che un utente Android scarica dal Play Store gratis, pur tornando a pagamento, sarà sempre gratuito per l’utente che lo scaricò a suo tempo.

Sembra superfluo, ma bisogna ricordare che le offerte su questi titoli sono valide solo per chi ha un dispositivo Android. È questo il vero vantaggio di avere a che fare con il robottino verde.