Fastweb Mobile Full e Very Mobile 200GB: qual è la migliore offerta?

Sul mercato telefonico, al momento, sono presenti così tanti operatori con offerte diverse che è difficile prendere la giusta decisione per la propria linea. Alcuni gestori sono nel campo da molto tempo ed altri hanno effettuato la loro entrata solo da qualche anno, ma questo non toglie che siano affidabili e che propongano ottime tariffe. Alcune delle promozioni migliori e complete attivabili sono Fastweb Mobile Full e Very Mobile 200 GB, che si distinguono per i pacchetti aventi 200 GB di dati ed altri vantaggi.

Fastweb Mobile Full propone 200 GB di navigazione con la possibilità di utilizzare anche la tecnologia 5G se il dispositivo in uso lo permette. Nella tariffa sono anche compresi minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili nazionali e ben 100 SMS da inviare a chiunque si voglia. Per i clienti che scelgono questo piano, c’è anche l’opportunità di accedere ai corsi esclusivi della Fastweb Digital Academy senza alcun costo aggiuntivo. Il costo mensile di questa offerta è di 9,95€ a cui va aggiunta una spesa iniziale di 10€ per la SIM, per un totale di 19,95€.

Very Mobile 200 GB, invece, offre sempre 200 GB di dati, minuti e SMS illimitati ad un prezzo mensile inferiore di soltanto 6,99€. In questo caso poi, la spedizione e l’attivazione sono gratuite e non ci sono vincoli di durata o penali di disattivazione. Se la tariffa Fastweb è per tutti i clienti, la promo Very Mobile è destinata solo a chi effettua la portabilità da alcuni operatori selezionati. Inoltre, si deve considerare che Very Mobile, essendo un gestore virtuale, si appoggia ad un’altra rete e non ne possiede una propria.

Confronto fra le due tariffe: quale scegliere tra Fastweb e Very Mobile

Fastweb Mobile Full garantisce una totale trasparenza riguardo ai vantaggi aggiuntivi, come i corsi della Fastweb Digital Academy, e dona anche la possibilità di utilizzare il 5G. Si tratta di un operatore con una storia e che vanta una copertura eccezionale su tutto il paese. Il costo mensile è leggermente più alto, fissato a 9,95€, e sono anche da tener conto le spese in più per la SIM che alzano l’investimento iniziale di parecchio. Dall’altro lato, Very Mobile 200 GB ha un costo al mese più basso di 6,99 €, non possiede vincoli di durata o penali per un’eventuale disattivazione, oltre al fatto che la spedizione è gratis ed anche l’attivazione e non nasconde altre spese nascoste. C’è però da dire che se la rete su cui fa affidamento cede, ci sarebbero problemi anche per i suoi utenti.

Considerando tutti gli aspetti descritti, l’offerta più conveniente e che contiene il maggior numero è (rullo di tamburi) NESSUNA. Ci spieghiamo meglio. Di tutte e due la migliore varia in base all’utente. Per coloro che sono interessati ai corsi della Fastweb Digital Academy e desiderano una maggiore affidabilità sulla linea, Fastweb Mobile Full potrebbe essere la scelta migliore. Poi, per chi cerca un’offerta economica senza vincoli di durata ed economica vincerebbe Very Mobile 200 GB.