C’è aria di novità in casa Ehiweb Mobile. L’operatore telefonico virtuale, infatti, sembra che abbia deciso di stupire ancora. In particolare, in questi giorni l’operatore ha aggiornato il suo catalogo ed ha introdotto tantissime novità. Tra queste, sono state aggiunte diverse offerte di rete mobile a basso costo e super convenienti. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti proposte dall’operatore virtuale.

Ehiweb Mobile aggiorna il suo catalogo con tante nuove offerte a basso costo

L’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile continua ad aggiornare il suo catalogo di offerte con tantissime novità. Come già accennato in apertura, l’operatore virtuale ha deciso di stupire e di proporre tante offerte a basso costo e che includono davvero tanto. Una delle offerte più convenienti è Ehi! 2 Giga.

Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, include ogni mese fino a 2 GB di traffico dati. Oltre a questo, l’offerta include poi 10 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di 4,95 euro al mese. Per chi ha la necessità di avere più giga, c’è poi l’offerta mobile Ehi! 20 Giga.

In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 20 GB di traffico dati. Gli utenti però avranno a disposizione soltanto 5 SMS da inviare verso tutti i numeri e dovranno pagare un costo per il rinnovo mensile di 6,95 euro. Per tutti gli utenti che non si accontentano, invece, sarà disponibile all’attivazione anche l’offerta mobile denominata Ehi! 100 Giga.

Come suggerisce anche il nome, in questo caso gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità . Saranno poi inclusi con l’offerta 20 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti. Il costo da sostenere sarà pari a 9,98 euro al mese.