Nella vasta sfera delle nostre attività online, è inevitabile lasciare tracce del nostro passaggio. Ma esiste un procedimento pratico per ridurre al minimo i dati che Google conserva su di noi. In questo articolo, forniremo informazioni dettagliate su come eliminare tutti i dati noti a Google.

A proposito di Google

Quando parliamo di Google, non ci riferiamo solo al suo celebre motore di ricerca, Chrome, ma anche a tutti i servizi ad esso collegati. Molti di noi utilizzano una serie di app e servizi offerti da Big G, come Google Drive o Google Maps, e durante queste attività online forniamo inevitabilmente informazioni e dati personali.

Ad esempio, utilizzando Google Maps lasciamo tracce dei nostri spostamenti e acconsentiamo al trattamento dei nostri dati personali. Di conseguenza, Google acquisisce una vasta quantità di informazioni su di noi.

Ma sapete che esiste un modo comodo per rimuovere il maggior numero possibile di dati noti a Google? Ne parleremo nei prossimi paragrafi. Ecco tutto ciò che dovete fare.

Come cancellare i dati

Attraverso il proprio account Google, è possibile gestire le autorizzazioni concesse al colosso di Mountain View, accedendo alla sezione relativa ai Dati e alla Privacy. Qui è disponibile un rapporto dettagliato su tutte le attività svolte online su Chrome, Maps, Drive, Gmail, YouTube e altre app.

Va notato che la conservazione dei nostri dati è una prassi legittima adottata non solo da Google ma anche da molte altre aziende, autorizzata da noi stessi al momento dell’utilizzo dei vari servizi.

Ma se desiderate eliminare tutti i dati noti a Google su di voi, ecco un metodo semplice da seguire. Vi serviranno solo pochi minuti per ottenere una completa cancellazione dei dati e delle informazioni personali.

Basta digitare “Google Takeout” nella barra di ricerca di Chrome. Qui è possibile monitorare l‘intera situazione e visualizzare ciò che effettivamente Google sa su di voi. Troverete informazioni sui luoghi visitati, sulle trascrizioni delle chiamate telefoniche, sulle ricerche effettuate e altro ancora.

Per eliminare tutte queste informazioni, non dovrete far altro che cercare “Gestione attività“, selezionare “Visualizza tutto” e successivamente fare clic su “Elimina“, scegliendo l’opzione “Dall’inizio“. Un processo semplice e immediato.