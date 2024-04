Possiedi un computer con un sistema operativo Windows? Ti è capitato almeno una volta di aver letto durante l’installazione di un aggiornamento il messaggio “non spegnere il computer”? Cosa succederebbe se questo avvertimento non venisse seguito? E se il dispositivo si spegnesse in automatico? Lo sappiamo, sono tante domande, ma venendo al dunque capirai il perché.

Nel momento in cui si installa un aggiornamento, il computer estrae i nuovi file, ne va a verificare la compatibilità con quelli già esistenti e li installa per far sì che il sistema funzioni in maniera ottimale. Durante tutto il processo il dispositivo può riavviarsi più volte per consentire alle diverse componenti di integrarsi nel modo corretto con quelle già presenti. Spegnere il computer durante l’aggiornamento, o anche subire un’interruzione improvvisa della corrente, potrebbe portare a conseguenze più gravi di si pensi.

Aggiornamento del computer: cosa fare per ridurre i rischi

Nel caso in cui si spenga il computer durante l’aggiornamento, uno o più file potrebbero diventare malfunzionanti, essere corrotti, causando poi problemi di funzionamento, se non addirittura il blocco totale del sistema. Cosa possiamo fare in questo caso? Per garantire un’installazione più sicura possibile bisogna seguire delle pratiche semplici ma al contempo fondamentali.

Hai un computer portatile? Allora, come prima cosa devi controllare che la batteria sia completamente carica cosicché tu possa evitare interruzioni improvvise nel caso in cui la corrente dovesse mancare. Anche assicurarsi che la presa sia collegata alla corrente è un buon consiglio da seguire per ridurre il rischio che il dispositivo si spenga da un momento all’altro. Possiedi un computer fisso? Dovresti considerare l’acquisto di un UPS.

Cos’è? Si tratta di un dispositivo che fornisce un’alimentazione di emergenza, proteggendo il computer dagli sbalzi di tensione e dalle interruzioni di alimentazione casuali. Gli aggiornamenti, anche seguendo queste linee guida alla lettera, possono comunque causare problemi. Ricorda che, in tal caso, puoi sempre contattare l’assistenza Microsoft e ricevere l’adeguato aiuto.