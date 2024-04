Sono arrivate nuove offerte nel panorama della telefonia mobile ma a rubare la scena a tutte ci ha pensato l’ultima EXTRA 300. Questa, che fa parte della gamma di CoopVoce, include al suo interno tutto e per pochi euro ogni mese.

Il vero vantaggio è quello di poterla sottoscrivere fino a fine mese, avendo un prezzo molto basso che dura per sempre senza mai cambiare. Tutto è disponibile sul sito ufficiale dove si possono leggere anche le altre informazioni.

CoopVoce: è nata ufficialmente la EXTRA 300 con tutto incluso, costa 9,90 € al mese

La ricerca della vostra nuova offerta mobile può dirsi terminata, siccome CoopVoce ha lanciato la sua ultima proposta. Sul sito ufficiale si può notare come non esista più la EVO 10, che è stata disponibile per tutto il mese di marzo e per pochi giorni di questo mese di aprile. Al momento è stato lasciato campo libero, almeno fino a fine mese, alla nuovissima EXTRA 300.

A poterla sottoscrivere in realtà sono anche gli utenti che già hanno un’offerta offerta con CoopVoce. Venendo ai contenuti, non manca veramente nulla all’interno di questa EXTRA 300, disponibile fino al prossimo 30 aprile.

Partendo dai minuti, sono senza limiti verso qualsiasi gestore e ci sono anche 1000 SMS da inviare a chiunque si vuole. Passando ai giga, ce ne sono 300 in 4G per navigare liberamente sul web. Il prezzo mensile è di 9,90 € al mese per sempre siccome non ci sono rimodulazioni che possano scalfire CoopVoce.

Chi riesce a sottoscriverla entro il 30 aprile può beneficiare anche del costo di attivazione gratuito così come del primo mese offerto dal gestore. Il primo pagamento in poche parole avviene a partire dal secondo mese in poi. In questo momento non ci sono soluzioni che possano tenere il confronto, per cui non esitate. Ricordiamo che non c’è alcun limite: tutti possono scegliere questa nuova offerta di Coop.