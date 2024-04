CoopVoce: tre imperdibili proposte EVO fino a 180 GIGA al mese

Insieme a tutte le altre offerte che sono state viste ultimamente, ce ne sono alcune di gran rilievo. Tra queste ovviamente non potevano mancare quelle di CoopVoce, un provider che è riuscito senza problemi a mettere in difficoltà le altre aziende. Nel mondo dei gestori virtuali le offerte migliori sono proprio le sue, siccome tra minuti, messaggi e giga vantano una grande abbondanza.

Unitamente al grande insieme di offerte ancora disponibili sul sito ufficiale, ecco una nuova proposta, la EVO 10. Chi la sceglie, sa di non avere a disposizione tantissimi giga ma un’opportunità unica se si vuole risparmiare non avendo troppe esigenze. CoopVoce ha voluto dare a tutti l’opportunità di arrivare alla sua corte, anche senza dover scegliere un’offerta piena di giga.

CoopVoce ha ancora la EVO 10 sul sito: mancano pochi giorni alla scadenza

Questa volta per riuscire a battere un gestore molto caparbio come CoopVoce, servirà qualcosa di unico. Tra le sue offerte migliori infatti c’è vasta scelta, chiaramente solo per quanto riguarda la gamma EVO.

A partire proprio dall’ultima soluzione, quella che include tanti contenuti tra minuti ed SMS, bisogna ricordare che manca poco alla sua scadenza. La EVO 10 durerà ancora per qualche ora e chi la vuole sottoscrivere deve solo ed esclusivamente spendere la cifra di 4,90 € al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti senza limiti verso chiunque, 1000 SMS verso tutti e infine 10 giga in 4G. Inoltre il primo mese è totalmente gratis e non c’è un costo di attivazione da pagare.

Le altre due offerte costano rispettivamente 7,90 € al mese e 8,90 € al mese, in entrambi i casi per sempre. La EVO 50 e la EVO 180 consentono di avere 50 e 180 giga in 4G con minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti. Basta andare sul sito ufficiale di CoopVoce per trovarle tutte disponibili. La scelta adesso sta solo a voi.