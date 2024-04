TIM ha TRE offerte ad aprile 2024: si arriva fino a 300 GIGA in 5G

Con un colpo di coda, TIM sta cercando in ogni modo di battere la concorrenza dei gestori virtuali e di Iliad soprattutto. Il provider italiano ha appena lanciato tre offerte straordinarie, le quali fanno parte della famosissima gamma Power.

Al loro interno ci sono minuti, messaggi e giga ma soprattutto prezzi bloccati per due anni che sono molto più bassi della norma.

TIM ha tre offerte a disposizione, ecco cosa significa scegliere le Power

In questo momento sono tre le offerte di cui dispone TIM che possono essere utili per svariati utenti. Fanno tutte parte della gamma Power, una di quelle che garantisce risparmio, qualità e quantità.

Sono tutte disponibili con un gran numero di giga e con minuti ed SMS inclusi. Bisogna provenire necessariamente da alcuni gestori in particolare.

TIM Power Special

Ecco una delle migliori promozioni mobili nel panorama della telefonia mobile italiana. Possiede minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS. Per quanto riguarda i giga, ce ne sono addirittura 300 in 5G, ma anche 11 disponibili nell’Unione Europea.

Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese con il primo che è gratuito, così come il costo di attivazione.

TIM Power Supreme Easy

Chi cerca una soluzione leggermente meno costosa può affidarsi a questa. TIM Garantisce al suo interno minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e 150 giga in rete 4G.

Il prezzo mensile equivale a 7,99 € ma solo per chi sceglie la ricarica automatica direttamente dal conto. L’offerta prevede anche in questo caso primo mese e costo di attivazione gratuiti.

TIM Power Iron

Di gran rilievo è anche questa offerta, ultima ma non certo per importanza. La Iron di TIM offre ogni mese minuti illimitati verso tutti gli utenti ma soprattutto anche 200 SMS e 150 giga in 4G, di cui 8 nell’Unione Europea.

Il prezzo mensile equivale a 6,99 € con costo di attivazione e primo mese gratis anche in questo caso, così come per le altre offerte.