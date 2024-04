Batterie allo stato solido: saranno il futuro delle auto elettriche?

Le batterie sono l’elemento più importante per lo sviluppo e il successo delle industrie produttrici di auto elettriche. Non sono poche quelle che negli ultimi anni hanno investito cifre considerevoli per cercare di migliorare la densità energetica e la capacità di ricarica di tali componenti.

Tra le proposte ingegnose delle società, una delle migliori e forse più promettenti innovazioni sono le batterie allo stato solido. Tale tecnologia potrebbe essere il plus che si attendeva per portare avanti il settore delle auto elettriche. Perché? Il loro sistema consente il raggiungimento di una maggiore densità energetica e promette prestazioni superiori rispetto a quelle attualmente in uso.

Come saranno queste nuove batterie solide?

Dalla Cina l’azienda Talent New Energy ha annunciato una nuova sperimentazione in atto. La società ha sviluppato celle allo stato solido con una densità energetica sorprendentemente elevata capace di raggiungere facilmente i 720 Wh/kg. La differenza data da questo valore con quello delle batterie odierne è sostanziale. La densità energetica di tali celle potrebbe consentire la realizzazione di pacchi di batterie più piccoli e leggeri, migliorando l’efficienza delle auto elettriche e aumentando la possibilità del guidatore di macinare sempre più km.

L’annuncio dimostra quale sia il grande potenziale delle batterie allo stato solido nel migliorare le prestazioni delle vetture elettriche. Per ora, tuttavia, si parla ancora di sperimentazioni, di numeri provenienti da un laboratorio. Non ci sono al momento piani per la produzione su larga scala di questo tipo di celle o case automobilistiche che hanno mostrato un interesse diretto.

Anche se solo alla fase iniziale, le batterie presentate dalla Talent New Energy dimostrano che il settore prosegue nella ricerca, che va avanti e che il futuro delle auto elettriche, con queste prospettive, è più che promettente. L’obiettivo posto, considerando le problematiche legate a queste vetture, è sempre stato quello di aumentare l’autonomia e ridurre i tempi di ricarica. Non possiamo far altro che aspettare la condivisione di più notizie in merito per capire quali saranno le prossime innovazioni.