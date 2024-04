Una delle tematiche più calde della nostra epoca è costituita senza alcun dubbio dalle auto elettriche, la nuova frontiera dell’automotive infatti sta conquistando tutto il mercato e si basa su una tecnologia incostante evoluzione e miglioramento che punta entro il 2035 soppiantare completamente il mondo endotermico.

Un hotspot legato alle auto elettriche è senza alcun dubbio la questione alimentazione, le batterie contenute al loro interno vanno infatti ricaricate costantemente per consentire un corretto funzionamento del veicolo, ovviamente gli sforzi ingegneristici si stanno concentrando per cercare di migliorare le batterie aumentandone sia l’efficienza che la capacità, ciò non toglie che anche dal lato ricarica si sta cercando di ottenere il risultato migliore possibile con colonnine ad alta velocità per diminuire drasticamente i tempi di ricarica.

Perché non usare i pannelli fotovoltaici sulla vettura ?

A chiunque può essere venuta in mente l’idea di installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto delle vetture in modo da godere di una ricarica costante legata alla luce del sole, ciò però non è Mai stato fatto per svariati motivi, vediamoli insieme.

I motivi principali che hanno portato ad abbandonare l’idea di installare dei pannelli fotovoltaici collegati direttamente alla batteria sono abbastanza intuibili, il primo è legato all’efficienza nel generare corrente elettrica di questi ultimi, infatti la corrente generata non sarebbe sufficiente a garantire una ricarica costante e veloce e pari alla scarica della batteria, sicuramente sarebbe utile ma non sarebbe sufficiente, di conseguenza entra in gioco anche il fattore economico, installare i pannelli fotovoltaici su una vettura è uno sforzo ingegneristico non da poco e porterebbe ad un aumento di prezzo del veicolo non indifferente che non renderebbe il tutto conveniente se direttamente rapportato all’efficienza della tecnologia.

Di conseguenza gli ingegneri preferiscono puntare più su un aumento della capacità della batteria che rendere quest’ultima completamente autonoma dal momento che allo stato attuale non è materialmente possibile.