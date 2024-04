Offerta Amazon Kindle Unlimited: accedi GRATIS a milioni di libri

Amazon Kindle Unlimited regala a chi ama leggere la possibilità di scoprire avventure meravigliose direttamente dal proprio dispositivo. I libri cartacei hanno il loro fascino innato, ma occupano spazio e sono più dispendiosi. Iscriversi al servizio Amazon è un’alternativa ottima: qualsiasi sia il vostro gusto letterario troverete sicuramente qualcosa che faccia al vostro caso.

L’iscrizione a Kindle Unlimited è gratuita e si rinnova automaticamente ogni mese. Inizialmente, si ha a disposizione un perioda di prova Gratis con cui poter testare il servizio. Allo scadere del tempo, verrà automaticamente detratta la tariffa mensile. Il servizio è disattivabile in ogni momento, anche durante i 30 giorni di prova. In tal modo Amazon dona l’opportunità a chiunque di provarlo prima di acquistarlo realmente.

Così tanti titoli su Amazon Kindle Unlimited da perderci la testa

I titoli presenti su Amazon Kindle Unlimited sono di vario genere. Ci sono libri rosa, thriller, fantasy, saggistica, poetica, davvero qualsiasi cosa, persino libri di ricette. Quel che dovrai fare è accettare e provare con i tuoi occhi e la tua mente, rifugiandoti tra le parole. Troverai tanti autori, da quelli più affermati a quelli lanciati da poco, nuovi talenti in attesa di essere scoperti.

Grazie all’accesso illimitato ad Kindle Unlimited, potrai leggere i tuoi eBook preferiti su diversi, non solo con il Kindle. Ti basterà avere l’app Kindle sul tuo device e sarà fatta, la tua libreria potrà entrarti letteralmente in tasca. Il servizio Amazon di abbonamento mensile è disponibile, dopo i 30 giorni gratuiti al prezzo di 9,99 EUR accedendo a questo link.

Se proprio oggi guardavi lo spazio nella tua casa, avevi una voglia matta di acquistare altri libri, ma la scelta è tra te o loro, Amazon Kindle Unlimited è ciò che fa per te. Risparmierai denaro, considerando che con meno di 10 euro puoi avere quanti libri vuoi, e non dovrai saltare pile e pile di titoli ammassati negli angoli delle stanze. Ricorda che se non dovesse soddisfarti, potresti sempre cancellare il tuo piano senza penali o altro. Approfittane al più presto!