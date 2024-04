Android, sul Play Store ci sono APP e giochi a pagamento GRATIS

Una lista di titoli a pagamento è disponibile oggi gratis per chi ha un dispositivo Android. Fin qui non c’è nulla di strano, siccome tale iniziativa ha ormai assunto una cadenza settimanale nel mondo di Google e all’interno del Play Store. La discriminante sta proprio nei contenuti e nel loro calibro: si tratta di pezzi molto interessanti che bisogna avere sul proprio smartphone.

Play Store, questi sono i titoli da scaricare ora gratis su Android

Come già detto, la chiave per non fallire è fare presto. Gli utenti Android potrebbero ritrovarsi di fronte ad una brutta sorpresa siccome i contenuti potrebbero improvvisamente ritornare a pagamento. Non c’è modo di prevedere tutto ciò in quanto non sono stati istituiti dei termini dell’iniziativa, per cui scaricare tutto ora è la scelta giusta.

Per poterlo fare, bisogna solo riferirsi all’elenco che trovate qui in basso, il quale garantisce tutti i titoli e ovviamente anche i link diretti al Play Store. L’iniziativa è in esclusiva per chi ha un dispositivo Android, che sia uno smartphone o un tablet. Ovviamente tutti i contenuti scaricati, saranno gratis per sempre, anche nel caso in cui dovessero essere disinstallati.

Proprio in virtù di tutto ciò siamo soliti dare un consiglio ai nostri lettori: scaricate tutto, anche ciò che non vi interessa. Sarà solo dopo il download che sarà utile fare una selezione, così da lasciare sullo smartphone solo ciò che realmente ritenete interessante ed utile.

Non si sa mai, magari in futuro alcune applicazioni che oggi non vi occorrono e che cancellerete, potrebbero tornare utili. A quel punto sarà il vostro account di Google a ricordare che le avevate scaricate gratis e vi permetterà di rifarlo anche nel caso in cui dovessero essere tornate a pagamento. Ecco infine l’elenco con qualche titolo: