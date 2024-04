Fastweb, il 5G è GRATIS nell'offerta da 150 giga al mese

Ogni volta che si parla di un provider virtuale c’è qualcuno che nutre dei dubbi ma non è possibile farlo con Fastweb. Il gestore, leader in Italia per quanto riguarda la telefonia fissa e mobile, questa volta garantisce un’offerta con 150 giga in 5G per un prezzo straordinario.

Lo scopo è ovviamente quello di mettere a conoscenza tutti di questa grande occasione, magari tirando dalla propria parte qualche utente in più. Sebbene il parterre di clienti di questo gestione sia già molto ampio, si proverà ad ampliarlo ulteriormente.

Il punto di forza in più di questa offerta mobile è certamente lo standard di rete che offre. Fastweb resta l’unico gestore virtuale a garantire la presenza del 5G gratuito nelle sue offerte.

Fastweb offre ancora il 5G gratis con la sua Mobile da 150 giga al mese

Chi sta dando un’occhiata al sito ufficiale di Fastweb, può rendersi conto di quanto sia vantaggiosa la nuova Mobile da 7,95 € al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi provider e ovviamente 150 giga per navigare sul web sfruttando la massima velocità del 5G.

Esatto, avete capito bene: il 5G è incluso nel prezzo. Non ci sono pagamenti extra da sostenere e non ci saranno neanche in futuro. L’azienda poi ha un punto forte: la trasparenza e nessun tipo di vincolo presente nelle sue offerte.

Gli utenti che sottoscrivono una soluzione del genere devono stare tranquilli in quanto non ci sono costi nascosti. Il forte di Fastweb è proprio la trasparenza e soprattutto la possibilità di scegliere un’offerta senza alcun vincolo. Chi sottoscrive le sue soluzioni può infatti recedere in ogni momento senza dover pagare alcun tipo di penale.

Anche l’attivazione è semplicissima da fare, in quanto dopo l’arrivo della scheda servirà solo utilizzare la carta d’identità elettronica o il proprio SPID. Chi non vorrà usare questi metodi potrà sempre optare per il video di riconoscimento.