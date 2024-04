Android, Play Store e regali di PASQUA: app a pagamento OGGI gratis

L’utente Android medio sa benissimo che il suo sistema operativo è in continuo aggiornamento. Dopo aver visto svariate soluzioni in merito alle versioni della piattaforma, adesso si parla di Play Store di Google.

Sono stati molti i cambiamenti che hanno interessato il famoso negozio di contenuti che oggi offre anche una grande iniziativa alla quale molti sono già abituati.

Play Store di Google: gli utenti Android possono scaricare qualche titolo gratis

Come potete notare, questo è l’elenco completo dei titoli che oggi abbiamo scelto per i nostri utenti. Sono chiaramente disponibili solo per Android e sono stati tutti controllati attentamente:

Come scaricare giochi e app dal Play Store

Il procedimento è davvero molto semplice, più di quello che in molti pensano. Per procedere al download, bisogna innanzitutto dare un’occhiata alla lista qui in alto ed individuare il titolo che si desidera scaricare. Una volta fatto questo, come si può vedere, c’è un link incorporato all’interno del titolo stesso: basta premerci su.

Si viene dunque automaticamente indirizzati al Play Store, dove si possono leggere le informazioni supplementari sull’applicazione o sul gioco da scaricare su Android e dunque dove si può effettuare il download premendo sul tasto dedicato.

Abbiamo un consiglio davvero interessante da dare agli utenti: scaricate tutto nonostante ci sia qualcosa che non vi interessa. Capita molto spesso di trovare in offerta gratuita un contenuto a pagamento e di non scaricarlo, per poi mangiarsi le mani dopo qualche mese quando magari quell’applicazione o quel gioco sarebbe effettivamente servito. Potete scaricare ugualmente tutto e cancellare subito quello che non vi occorre, ma avendo provveduto al download gratuito, qualora voleste rifarlo, Google ricorderà che lo avevate scaricato gratis e ve lo concederà di nuovo per 0 euro.