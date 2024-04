Nel 1924 il libro di Isabel Martin Lewis viene descritto l’effetto dell’eclissi come un contatto diretto con una presenza celeste. Un’esperienza unica che fa scaturire in chi lo osserva un senso di stupore quasi reverenziale.

Il prossimo lunedì (8 aprile), ci sarà un’eclissi solare totale. L’evento attira l’attenzione di molti, esperti ed appassionati, che non vedono l’ora di assistere al momento in cui la luna oscurerà completamente il sole. Proprio in vista dell’arrivo di questo momento tanto atteso, in molti si stanno ponendo la stessa domanda. Cosa accade se il cielo sarà particolarmente nuvoloso?

Eclissi solare e cielo nuvoloso: ecco cosa sarà visibile

Esperienze passate rassicurano subito chi teme di non poter guardare l’eclissi. Il loro fascino non diminuisce se il cielo è nuvoloso. Infatti, anche in assenza di un cielo sereno, il passaggio dell’ombra lunare offre ugualmente uno spettacolo senza pari.

Diversamente da quando si crede, le nuvole possono essere particolarmente utili durante un’eclissi. Possono, infatti, fungere da schermo protettivo con cui poter osservare senza problemi l’avvicinamento e l’allontanamento rapido dell’ombra della luna sul sole.

La comparsa di nuvole di media o alta quota (come altostrati, cirrocumuli o cirrostrati) è possibile notare maggiormente questo movimento lunare e assistere ai diversi cambiamenti della quantità di luce anche all’interno delle nuvole stesse.

Inoltre, la presenza delle nuvole durante l’eclissi può incentivare la presenza di fenomeni unici. Come nel 1977 quando in Columbia una sola nuvola ha oscurato il sole proprio durante la fase totale. Questo evento ha permesso di osservare le stelle più luminose, oltre che il passaggio dell’ombra lunare.

In Antartide, invece, nel 2021, nonostante il cielo fosse estremamente coperto, l’oscurarsi e il riaccendersi della luce solare hanno lasciato gli spettatori dell’eclissi ugualmente con il fiato sospeso.

Considerando quanto detto, non è difficile affermare che la prossima eclissi solare dell’8 aprile sarà uno spettacolo unico ed indimenticabile indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Ricordiamo infatti, che tornerà nuovamente tra 400 anni. Quindi non perdete l’occasione di osservare questo rarissimo fenomeno.