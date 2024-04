Samsung Galaxy S24 è lo smartphone che tutti vogliono, il prodotto che ognuno di noi vorrebbe effettivamente acquistare, nell’ottica comunque di avere libero accesso ad un prodotto assolutamente completo sotto ogni punto di vista, in vendita ad un prezzo generalmente allineato con le aspettative.

La promozione che gli utenti non devono in nessun modo lasciarsi sfuggire, prevede un prezzo di vendita che è addirittura inferiore ai 700 euro, in questo modo si può avere la certezza di avere tra le mani uno dei migliori dispositivi, senza dover spendere poi così tanto. Nel caso in cui non lo conosciate a fondo, ricordiamo essere dotato di un display da 6,2 pollici di diagonale (15,8 centimetri), un Super AMOLED 2X di altissima qualità, con processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione; la versione disponibile al prezzo che andremo ad elencarvi prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (in questo caso comunque sempre espandibile tramite microSD).

Samsung Galaxy S24: offerta da non perdere attiva oggi su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 è lo smartphone del momento, prodotto eccellente che viene proposto di base ad un prezzo che si aggira attorno agli 800 euro. Amazon è di altro avviso, e vuole compiere un passo verso i consumatori, mettendo sin da subito a disposizione una promozione molto speciale, che riduce ulteriormente la spesa da sostenere, rispetto al prezzo mediano di 710 euro. Al giorno d’oggi, infatti, sarà possibile acquistare il dispositivo a soli 689 euro, con garanzia di 24 mesi e completamente no brand. Scopritelo subito a questo link.

Interessante è anche il comparto fotografico dello smartphone, essendo composto da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 10 megapixel, ed uno zoom ottico 3X da 12 megapixel, per scatti di qualità in ogni condizione di luce.