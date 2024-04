La Warner Bros ha confermato ufficialmente di star lavorando al quinto capitolo di Matrix. La saga si prepara a tornare al cinema nel corso dei prossimi anni con una nuova pellicola che seguirà direttamente le vicende di Matrix Resurrections.

Questa decisione conferma la volontà di Warner Bros di rilanciare il brand Matrix con un’operazione di soft reboot. Con il quarto capitolo uscito nel 2021 ha creato un collante tra la precedente trilogia e quella che si prepara a diventare una nuova saga di film.

Sebbene al momento le informazioni disponibili siano molto limitate, sembrano esserci almeno un paio di certezze. Il nuovo capitolo non vedrà il coinvolgimento diretto di Lana Wachowski, co-autrice e co-regista della prima trilogia insieme alla sorella Lilly Wachowski, oltre che regista di Matrix Resurrections.

Lana Wachowski non sarà del tutto esclusa ma farà parte del progetto esclusivamente come produttore esecutivo. Non è chiaro, al momento, se farà parte del team dedicato al processo creativo relativo alla storia narrata nel film.

Inoltre, la regia e la sceneggiatura del quinto film della saga saranno affidate a Drew Goddard. Si tratta di una figura ben nota nell’ambiente di Hollywood in quanto ha ottenuto una Candidatura al Premio Oscar per la sceneggiatura di “Sopravvissuto – The Martian”. Inoltre, ha anche esperienza da regista avendo diretto “Quella casa nel bosco” e “7 sconosciuti a El Royale”.

Purtroppo, non ci sono informazioni riguardanti il cast della pellicola. Non è noto se Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss riprenderanno i rispettivi ruoli interpretati fino al quarto capitolo della saga. Potrebbe, invece, essere più probabile il ritorno dei nuovi volti introdotti con Matrix Resurrections. In particolare ci riferiamo a Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Jonathan Groff, interpreti dei nuovi personaggi introdotti per la prima volta con la pellicola.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi che verranno condivisi nel corso dei prossimi mesi.