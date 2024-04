L’app calcolatrice è presente su tutti gli smartphone. Anche gli iPhone ne sono dotati e permettono agli utenti di effettuare ogni tipo di calcolo. Se anche può sembrare un’app superflua in realtà può rivelarsi particolarmente utile nella vita quotidiana di tutti.

Ogni utente ha utilizzato almeno una volta questa funzione. Ed anche se la calcolatrice è inserita di default sui dispositivi Apple non tutti gli utenti sanno come fruttarne a pieno le potenzialità. Con alcuni semplici passaggi è possibile migliorarne le funzionalità.

Alcuni trucchi per sfruttare la calcolatrice sui dispositivi Apple

Un primo trucco utile riguarda gli errori di digitazione. Può capitare che si sbagli a digitare uno dei numeri. Di solito si cancella tutto per ripartire, ma c’è un modo che permette di rimediare all’errore senza dover necessariamente ricominciare da zero il calcolo. Basterà scorrere sullo schermo con il dito andando da destra a sinistra, fino a raggiungere l’errore. In questo modo si può cancellare e rimediare prima di riprendere i propri calcoli

Un ulteriore trucco riguarda la possibilità di sfruttare il copia e incolla. Questa funzionalità, utilizzata all’interno dell’app calcolatrice dei dispositivi Apple può essere particolarmente utile. Per copiare una determinata somma basterà tenere premuto il dito sul numero in questione per qualche secondo e poi cliccare sul tasto di copia e incolla.

Infine, un ultimo trucco permette agli utenti di sbloccare una nuova funzione roteando lo schermo in orizzontale. Utilizzando questa opzione, infatti, la calcolatrice si allungherà e mostrerà diversi altri pulsanti che rivelano alcune funzioni speciale. Si tratta della versione “scientifica” della calcolatrice presente anche sugli smartphone Apple.

Anche se questi trucchi potrebbero sembrare banali, non tutti ne sono a conoscenza. Utilizzarli può fare la differenza quando si utilizza questa app nelle proprie attività quotidiane come quando si va al supermercato a fare la spesa. A volte sono proprio le cose più semplici a fare la differenza e a semplificarci la vita.