Apple aveva già anticipato di aver intenzione di lavorare sull’intelligenza artificiale e adesso è tutto ufficiale. La Mela di Cupertino ha annunciato ReALM, il suo primo sistema di intelligenza artificiale dichiarando la sua superiorità rispetto a ChatGPT-4. Il modello di Apple aiuterà Siri rendendola più efficiente e rapida!

Apple presenta ReALM: il sistema di intelligenza artificiale che rinnoverà Siri!

Il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple promette di superare il più recente ChatGPT di OpenAI poiché in grado di risolvere al meglio quei tipici problemi di comprensione che continuano a caratterizzare i modelli di AI. Pur fornendo informazioni vaghe, ReALM (Reference Resolution As Language Modeling) si dice in grado di comprendere il contesto e di decifrare le immagini in maniera efficiente trasformandole in testo.

Di base Apple sfrutta la conversione in testo di tutto ciò che è visivo, implementando così anche la ricostruzione dello schermo, che rende ReALM in grado di descrivere tramite testo tutto ciò che è proiettato su schermo. Inoltre, pur pronunciando frasi il cui contesto è poco chiaro o i riferimento non ben definiti, le conversazioni tra chatbot e utente potrebbero essere particolarmente precise pur sfruttando un minor numero di parametri rispetto all’affermato ChatGPT.

Tutto ciò ha lo scopo principale di rendere l’assistente vocale Siri ancora più intelligente e quindi in grado di rispondere alle richieste dell’utente velocemente, in modo preciso e accurato ma Apple potrebbe comunque proporre una versione tutta sua di AI inserendosi così in un settore in costante crescita.

Il colosso di Cupertino si trova infatti in una posizione non del tutto favorevole rispetto ai suoi rivali, che da tempo ormai sviluppano novità sempre più efficienti. Proprio in queste ultime settimane, inoltre, Chatbot Arena ha stilato la classifica dei migliori modelli di AI del momento dichiarando Cluade 3 di Anthropic migliore di ChatGPT-4 e riconoscendo i successi di Google che con il suo Gemini Pro.