Instagram: nuova funzione straordinaria per i Reels

Uno dei social più utilizzati del momento è probabilmente Instagram. Le sue molteplici funzionalità permettono agli utenti di condividere i propri momenti sotto forma di video e foto, partendo dai semplici post ai Reels. Dalle ultime notizie del web, sembra che la piattaforma di proprietà di Meta stia per introdurre una nuova funzionalità chiamata Blend.

L’opzione permetterà di trasformare il modo in cui interagiamo e condividiamo i contenuti, aumentando il livello di socializzazione e collaborazione. Il concetto che si nasconde dietro la nuova funzione di Instagram è semplice, ma al contempo innovativo: consentirà di creare un feed combinato di reels basandosi sui video condivisi con gli amici ed altri contatti. Potremmo creare una sorta di playlist di questi video, conservando quelli che magari abbiamo inviato in chat e che abbiamo trovato particolarmente interessanti o divertenti.

Instagram va sempre più verso la privacy

Blend va ad inserirsi perfettamente con la nuova strategia di Instagram che mira ad una condivisione dei contenuti più privata e ad un aumento delle interazioni personalizzate. Lo stesso capo del social, Adam Mosseri, nel 2022 aveva evidenziato come gli utenti preferissero sempre di più condividere i propri momenti attraverso i messaggi diretti piuttosto che nel feed principale. La nuova opzione cerca di facilitare questa tendenza permettendo una condivisione dei reels in modo più intuitivo ed integrato.

Non è la prima volta che Instagram aggiunge delle funzioni dedicate alla promozione della condivisione privata. Le Collections, l’opzione Amici Stretti, la Inbox Notes consentono già agli utenti di usufruire di diverse funzionalità per interagire in modo diretto con maggiore privacy. Nonostante Instagram sia ancora un social parecchio utilizzato, concorre con uno dei suoi competitor principali: TikTok. Gli sviluppatori sperano che questa funzione riesca ad imporsi come un’aggiunta efficace tanto da riportarlo sulla strada giusta, fatta maggiormente di video. I test non sono ancora iniziati, ma la sua integrazione potrebbe avere un impatto importante per la condivisione e la scoperta di contenuti in un modo più privatizzato e personalizzato.