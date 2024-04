Il digitale terrestre ha introdotto alcuni nuovi canali per migliorare l’esperienza di tutti gli spettatori. Insieme ai cambiamenti relativi alla lista dei canali, questi interventi fanno parte di un processo molto più esteso che porterà allo switch–off al DVB–T2, previsto per il 1 settembre. Dunque, se non ci saranno ulteriori modifiche riguardo alla data ufficiale, la migrazione dei canali verso il DVB-T2 sta arrivando. Nonostante i vantaggi relativi a questo spostamento, c’è un risvolto negativo da dover considerare: alcune TV potrebbero non essere compatibili con il nuovo standard. Come scoprirlo?

Cambiamenti continui per il digitale terrestre

Al momento non sono state rilasciate molte informazioni ufficiali a riguardo. Il portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, “Nuova TV Digitale“, è ancora in costruzione. Per chi deve acquistare un nuovo decoder o di un televisore, è stata messa a disposizione una pagina web dedicata in cui vengono forniti i dettagli utili per accedere al bonus TV.

Prima di procedere, è possibile verificare se la televisione in proprio possesso, soprattutto se di ultima generazione, è compatibile con lo standard DVB–T2. Il primo passaggio si basa su un test condotto sui canali appositi. Quest’ultimi vengono messi a disposizione da RAI e Mediaset per poter comprendere se il proprio dispositivo è compatibile. I canali test si trovano al numero 100 e 200 della numerazione tradizionale. Il loro scopo è proprio quello di permettere agli utenti interessati di verificare se il proprio televisore è in grado di supportare il nuovo sistema del digitale terrestre. Una volta collegati a questi canali se appare la scritta “Test HEVC Main10” allora il vostro dispositivo è compatibile. Se invece non è presente questa particolare dicitura allora sarà necessario dotarsi di un nuovo decoder o di una nuova televisione.

Una seconda opzione permette di verificare la compatibilità visionando le specifiche tecniche e la data di acquisto del proprio dispositivo. Secondo quanto dichiarato dal Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, le televisioni acquistate dal 22 dicembre 2018 supporteranno il nuovo standard del digitale terrestre. Quella particolare data rappresenta il momento in cui i rivenditori sono stati tenuti a vendere solo TV “moderne” che supportassero il nuovo digitale terrestre.

Infine, un’ultima verifica consiste nel consultare il manuale del dispositivo. Qui sarà possibile trovare i dettagli relativi alla compatibilità con DVB-T2.