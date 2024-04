Il settore del digitale terrestre continua a mutare. L’ultimo aggiornamento risale a qualche settimana fa, quando è stata nuovamente cambiata la numerazione dei canali TV. Nel frattempo, però molti utenti italiani hanno riscontrato alcune problematiche. La principale, al momento, riguarda la mancata ricezione dei canali RAI.

I disservizi, riscontrati dagli utenti, sono stati segnalati anche dall’Uncem (Unione nazionale comunità enti montani). L’intera situazione è stata poi riportata, qualche giorno fa, su QuiFinanza.

Milioni di italiani non vedono i canali RAI sul digitale terrestre

Problematiche di questo tipo possono essere particolarmente fastidiose. Non è il massimo accendere la TV e trovare una schermata vuota al posto del proprio programma preferito. Per questo motivo è necessario impegnarsi per poter risolvere questa situazione il più presto possibile e fornire agli utenti un servizio migliorato quando si parla del proprio digitale terreste.

Al momento, i maggiori disservizi sono stati registrati nelle aree rurali e di montagna. Uncem si sta impegnando per tenere traccia delle aree coinvolte. Inoltre, sta collaborando con la RAI per cercare una soluzione efficiente e veloce per questa incresciosa situazione. Se vivete in queste zone, potrebbe essere utile recarsi sul portale web ufficiale di Uncem per effettuare una segnalazione. In questo modo è possibile contribuire alla risoluzione del problema. Come fare?

Sul sito è disponibile un form Google Drive. Una volta aperto il form, bisogna compilarlo inserendo determinate informazioni utili. Il fine, ovviamente, è quello di segnalare all’Unione nazionale comuni comunità enti montani, la zona di residenza dove non si riesce a vedere la TV e nello specifico i canali RAI sul proprio digitale terrestre. Per alcuni sondaggi sono presenti delle possibili date di scadenza entro cui è possibile compilarli per inviare la propria segnalazione. Nel caso in cui non risulti più possibile compilare i form, sul portale è possibile leggere alcune informazioni utili che guidano gli utenti nella procedura per contattare direttamente l’Unione nazionale comuni comunità enti montani.