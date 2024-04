Il nuovo listino offerte operator attack di WindTre include tariffe per tutti i clienti che effettuano la portabilità del numero. In base al gestore di provenienza è possibile attivare tariffe più o meno convenienti tramite le quali si ha l’opportunità di ricevere quantità elevate di Giga di traffico dati per la navigazione.

I clienti ho.Mobile, Kena Mobile, TIM, Vodafone e Very Mobile hanno a disposizione la WindTre GO Limited Edition, un’offerta disponibile a soli 10,99 euro al mese che permette di ottenere ben 150 GB di traffico dati per la navigazione.

WindTre GO Limited Edition: minuti, SMS e 150 GB a un costo speciale!

La nuova WindTre GO Limited Edition può essere attivata accedendo al sito ufficiale del gestore, andando incontro a una spesa iniziale di 15,98 euro, di cui:

4,99 euro per l’attivazione

10,99 euro per il primo rinnovo della tariffa

Ogni mese sarà necessario sostenere tramite credito residuo una spesa di soli 10,99 euro così da poter ottenere: minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione.

I nuovi clienti possono conoscere tutti i dettagli sull’offerta tramite l’apposita pagina ufficiale o recandosi presso uno dei punti vendita del gestore. In caso di attivazione online, i clienti potranno ricevere la SIM gratuitamente tramite corriere, senza dover affrontare alcun costo di spedizione.

Offerte imperdibili per i nuovi clienti!

WindTre rivolge ai suoi nuovi clienti svariate opzioni e la nuova GO Limited Edition è sicuramente tra le più convenienti ma un’altra opzione particolarmente interessante è la WindTre Start 5G con Easy Pay che, al costo di 12,99 euro al mese, permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati, anziché 100 GB

smartphone Xiaomi Redmi 12 5G

Lo smartphone non prevede alcun costo, fatta eccezione per una spesa iniziale di 39,99 euro da affrontare al momento dell’acquisto. In questo caso, i clienti non dovranno necessariamente trasferire il numero dal precedente operatore. WindTre ne rivolge l’attivazione indistintamente a tutti gli interessati, i quali potranno scegliere versioni differenti e cambiare smartphone optando per uno dei numerosi dispositivi presenti in listino.