Amazon: Barbecue Elettrico Ninja Woodfire in OFFERTA SUPER

Adori cucinare all’aria aperta, ma non sei un amante del barbecue classico per tutto l’inquinamento che produce? Potresti proprio optare per la versione elettrica. Se poi vuoi andare oltre ad avere un elettrodomestico versatile e di alta qualità, con cui poter grigliare ogni cosa alla perfezione, allora ciò che cerchi è il Barbecue Elettrico XL Ninja Woodfire Multifunzione. Ti preoccupa il possibile prezzo? Puoi stare tranquillo perché al momento questo modello è in offerta su Amazon.

Questo barbecue elettrico è un dispositivo proveniente da un altro pianeta! Oltre a poterlo utilizzare come un solito elettrodomestico per arrostiture, è anche un affumicatore, una friggitrice ad aria e un dispositivo per gli arrosticini.

Feste da paura all’aperto e tanto cibo con il barbecue elettrico

Vuoi organizzare una festa e invitare parenti e amici? La sua capacità ti permette di ospitare sul piano cottura 10 hamburger, due polli interi da 3 kg, ben sei belle bistecche e, secondo quanto riferito da chi lo ha testato, anche tante succose costolette. Potrai soddisfare gli appetiti di tutti in una sola volta. Se poi vuoi proprio sorprendere il tuo pubblico, ricorda che avrai a disposizione il cassetto di affumicatura che brucia il 100% del pellet per aggiungere aromi naturali alle tue preparazioni. Avrai la possibilità anche di scegliere il tuo grado di affumicatura in base alle tue preferenze, optando per una più lenta e intensa o una più veloce.

Il sistema di cottura è dotato di una tecnologia smart con un termometro incorporato che ti permetterà di non doverti preoccupare per le cotture troppo lunghe o troppo brevi. Il barbecue è infatti capace di monitorare in autonomia la propria temperatura per adattarsi alla cottura e garantire risultati perfetti per carne, pesce o verdura senza che si carbonizzino.

Il barbecue, seppur elettrico, resiste perfettamente all’intemperie. Potrai posizionarlo ovunque, sul tuo balcone, nel tuo giardino, oltre che poterlo portare in campeggio. Nella sua scatola troverai il necessario per grigliare alla perfezione, comprese due confezioni di pellet per permetterti di cominciare subito ad utilizzarlo.

Allora? Quanto costa? Il Barbecue Elettrico XL Ninja Woodfire Multifunzione è in offerta su Amazon a soli 359,95€, prezzo che puoi anche scegliere di rateizzare al momento del check out.