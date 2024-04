Nel mondo digitale in cui a fare da padroni sono gli smartphone, si sta diffondendo un nuovo modo di esprimersi. Questo si basa sull’uso delle emoji. Proprio per questo, la quantità di queste piccole immagini sta aumentando sempre di più. Inoltre, ad aumentare è anche il loro aggiornamento sulle principali app di messaggistica istantanea. WhatsApp, ad esempio, fornisce anche la possibilità di crearne alcune completamente nuove. Mentre gli iPhone offrono un’ulteriore funzione particolare che permette agli utenti di personalizzare l’uso delle emoji a proprio piacimento.

Come personalizzare le emoji sugli iPhone

La funzione offerta dagli smartphone Apple permette di cambiare il colore delle emoji. La personalizzazione avviene direttamente sul proprio dispositivo e non comprende l’installazione di app di terze parti aggiuntive. Un dettaglio pratico da non sottovalutare.

Utilizzando i sistemi di messaggistica è possibile notare la presenza di un’opzione che permette di cambiare il colore della pelle delle emoji che rappresentano degli esseri umani. Faccette, parti del corpo o figure intere vengono fornite con diverse opzioni cromatiche così che ogni utente possa utilizzare quella che più preferisce. Per poter scegliere basta cliccare sull’emoji che si vuole usare e tenere premuto. Appariranno una serie di opzioni di colori tra cui scegliere.

Sempre sui dispositivi iPhone, è possibile procedere per impostare di default i colori che si preferiscono. Per farlo bisogna recarsi nel menù delle Impostazioni e aprire i dati relativi al display e le dimensioni del testo. Qui bisognerà selezionare la voce “filtro colore”. Sono disponibili diverse combinazioni ed impostandole sarà possibile ottenere le emoji dei colori che si preferiscono.

Inoltre, con una funzione proprietaria all’interno del dispositivo è possibile sostituire le parole con delle emoji corrispondenti. Per poter effettuare questa sostituzione bisogna scrivere il messaggio e poi aprire la tastiera dedicata alle emoji. In questo modo iPhone indicherà agli utenti le parole per le quali è possibile utilizzare una “faccetta” come sostituto. La funzione è molto utile, ma è importante verificare, prima dell’invio, che il senso del messaggio sia quello corretto.