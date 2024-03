Iliad ha le FLASH con 150 e 200 GB in 5G: i prezzi sono FOLLI

Il sito ufficiale di Iliad questa volta mette a disposizione delle soluzioni che insieme non c’erano mai state. Chi vuole avere a disposizione tanti giga con minuti e messaggi senza limiti deve assolutamente optare per una delle due Flash.

Non ci sono soluzioni che non siano vantaggiose e tra queste svettano di sicuro le due Flash. La prima è quella che già c’era durante lo scorso mese di febbraio e che è stata appositamente prorogata per tutto il mese di marzo. La seconda è arrivata proprio in questo mese, per dare quella ventata di novità e per fungere da spalla alla soluzione da 200 giga.

L’obiettivo di entrambe è comune: sorprendere per via dei contenuti ma soprattutto per via del prezzo mensile. Le peculiarità di Iliad sono tutte presenti in queste due promo di alta gamma, le quali durano per sempre una volta sottoscritte.

Iliad, cosa c’è nelle due offerte Flash: minuti, messaggi e tantissimi giga

Chi ha dato già un’occhiata al sito ufficiale avrà notato le differenze sostanziali che ci sono tra le due offerte della gamma Flash. In primo luogo c’è quella da 7,99 € al mese che include già tutto al suo interno. Segue poi quella da 9,99 € al mese, prorogata proprio perché tra le più amate di sempre.

Partendo dalla prima, al suo interno ci sono ovviamente minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G. La seconda offre invece 200 giga in 5G, oltre ai soliti minuti e messaggi illimitati.

C’è una differenza quando si parla della seconda promo, ovvero il 5G. Questo può essere utilizzato da tutti coloro che hanno a disposizione uno smartphone compatibile. Nel caso in cui non dovesse essere così, quell’offerta navigherà usando il 4G.

Per quanto riguarda poi il prezzo mensile, concede l’accesso ad un’offerta eccezionale di Iliad, ovvero quella in fibra ottica che costerà così solo 19,99 € invece che 24,99 €.