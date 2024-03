Secondo alcune indiscrezioni sembra che Rockstar Games stia affrontando alcuni problemi. Quest’ultimi potrebbero influire sulla data d’uscita del nuovo GTA 6 che slitterebbe al 2026. A tal proposito, il report pubblicato sul portale videoludico Kotaku prospetta questo possibile ritardo. È quindi davvero un’ipotesi plausibile?

GTA slitta di un anno per problemi di Rockstar Games?

Fonti interne a Kotaku affermano che lo sviluppo del gioco non sia in linea con il calendario inizialmente proposto. Per sopperire a questa situazione sembra che Rockstar Games abbia richiamato tutta la sua forza lavoro in ufficio con l’obiettivo di accelerare il passo mentre si prova ad evitare eventuali problemi e bug.

Riguardo questa indiscrezione Rockstar Games non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale. Inoltre, lo stesso Kotaku ha dichiarato che, nonostante questa situazione, l’obiettivo è ancora quello di rilasciare GTA 6 nel 2025. I rumor rilasciati non sono stati confermati in alcun modo. Dunque, è lecito pensare che il “richiamo alle armi” di Rockstar Games stia avendo i frutti sperati. Gli analisti puntano su un possibile lancio previsto per la primavera del 2025. Mentre una seconda prospettiva vede il lancio concretizzarsi verso il periodo autunnale sempre del prossimo anno. In ogni caso, entrambe le possibilità prevedono il lancio del nuovo GTA 6 entro la fine del 2025 e sicuramente prima dell’arrivo del Natale.

Dopo la pubblicazione del post originario di Kotaku, su vari social, tra cui X e Reddit, si sono diffuse diverse opinioni e teorie da parte dei fan della saga. In particolare, la maggioranza dei commenti, non considerano questo ritardo un punto negativo. Gli utenti che appoggiano questa visione sperano infatti che questo possa tradursi in un gioco pronto all’uso senza problemi di vario tipo. Anche se questo vuol dire attendere un ulteriore anno aggiuntivo per poter godere dell’immersiva esperienza con GTA 6, il gioco open world con nuove dinamiche tutte da scoprire.