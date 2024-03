Iliad batte TIM e Vodafone, le FLASH arrivano a 200 GB in 5G

Quando serve proporre offerte di livello, Iliad figura sempre tra i primi gestori in assoluto. Stando a quanto riportato, le sue attuali promozioni mobili stanno monopolizzando il mercato grazie ai contenuti e ai prezzi mensili.

Le due offerte Flash non hanno niente da invidiare alla concorrenza: ci sono minuti, messaggi e tanti giga.

Flash 200 e 150: le due offerte di Iliad che dominano nel mondo mobile

Prima di questo mese di marzo 2024 non era mai stata vista una situazione del genere in casa Iliad. Il gestore infatti per la prima volta tiene disponibili insieme due offerte della gamma Flash, le quali in genere arrivano per pochi giorni scomparendo in seguito per fare posto a nuove soluzioni. Questa tattica si è dimostrata più che vincente, in quanto chi non vuole spendere 9,99 € può optare per una promo leggermente meno costosa. Allo stesso tempo c’è un altro vantaggio: concedere una doppia opportunità.

Alla Flash 200 quindi questa volta viene accoppiata la Flash 150, per grandi tratti simili ma estremamente differente nei dettagli.

Partendo proprio dall’offerta più interessante in assoluto, ecco che al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti verso ogni gestore mobile e fisso. La Flash 200 si chiama così perché poi offre 200 giga in 5G ogni mese per internet, con un prezzo di 9,99 € al mese. Il costo necessario per l’attivazione è praticamente uguale ma va versato solo la prima volta.

Al suo interno c’è il 5G gratis per tutti senza costi aggiuntivi per il futuro e c’è anche l’opportunità di sottoscrivere l’offerta in fibra con uno sconto.

Passando la seconda proposta, quella minore, ecco che offre minuti ed SMS senza limiti, esattamente come la Flash 200. La Flash 150 concede poi 150 giga in 4G per Internet e tutto per un prezzo mensile di 7,99 € per sempre. Anche qui il costo di attivazione è di 9,99 € da pagare solo la prima volta.