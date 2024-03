CoopVoce contro Vodafone e Iliad: la EVO 10 batte tutti e costa 4 EURO

Manca ancora un po’ di tempo affinché non sia più disponibile l’ultima offerta ufficializzata da CoopVoce sul suo sito ufficiale. Quella EVO 10 tanto chiacchierata e poco capita da tantissimi utenti, ha in realtà uno scopo ben preciso.

Spesso chi non necessita di troppi giga si ritrova ad avere problemi nel trovare la sua offerta più congeniale. Per questo motivo si ricorre a tariffe molto vecchie che spesso hanno prezzi esagerati per quello che offrono ed è in questa piccola falla che ha voluto inserirsi CoopVoce, assicurandosi peraltro un gran numero di persone pronte a sottoscrivere la sua idea.

CoopVoce: le nuove offerte accolgono l’arrivo della EVO 10 da 4,90 € mensili

Nasce per più motivi la nuova EVO 10, soluzione mobile che arriva proprio in aiuto di tutte quelle persone anziane o di chi ha bisogno di una SIM supplementare. Al suo interno è possibile trovare 1000 messaggi verso chiunque con minuti illimitati sia sul fisso che sul mobile. Ci sono inoltre 10 giga in 4G per navigare sul web e viene garantito il tutto per 4,90 € al mese.

Questo prezzo vale per sempre e non subirà alcun tipo di rimodulazione in futuro. Non ci sono vincoli di alcun genere e soprattutto si viaggia alla massima velocità, senza alcuna limitazione. Le persone che sono interessate a sottoscrivere questa soluzione di CoopVoce, hanno tempo fino al prossimo 3 aprile. Sottoscrivendo l’offerta entro questo periodo di tempo, si può beneficiare di due grandi vantaggi: l’attivazione gratuita senza costi aggiuntivi e il primo mese totalmente gratis.

Ora come ora non esiste nulla del genere in giro ed è per questo che in molti si stanno riferendo al celebre gestore virtuale. Non ci sono limitazioni: chiunque può sottoscrivere questa EVO 10, provenendo da qualsiasi gestore. Direttamente sul sito ufficiale di CoopVoce potete trovare tutte le informazioni necessarie. Ci sono tanti altri servizi a disposizione.