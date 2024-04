IA Zepp Flow: l'assistente che ti consentirà comunicare con l'Amazfit

I giorni in cui dovevamo toccare con nostre dita e scorrere tra le funzioni del nostro smartphone sono ufficialmente finiti. La Zepp Health ha annunciato che in Italia presto giungerà l’aggiornamento a Zepp OS 3.5, contenente l’assistente digitale Zepp Flow. Questa novità andrà a cambiare completamente il modo con cui comunichiamo con il nostro Amazfit Balance, dandoci la possibilità di dare comandi ed effettuare le ricerche usando la voce.

Si tratta di un nuovo assistente digitale basato sull’IA generativa che utilizza i Modelli di Linguaggio di Grandi Dimensioni. Tale tecnologia permette un’interazione molto più intuitiva con il proprio orologio smart. Grazie a Zepp Flow, non è più necessario eseguire manualmente ogni funzione dello smartwatch. Basterà infatti dire ciò che si vuole, se si vogliono modificare le impostazioni di sistema, attivare o disattivare le notifiche, sapere com’è il tempo, chiedere la ricetta del tteokbokki o monitorare l’andamento degli allenamenti. Non c’è bisogno di comunicare apposite frasi, quindi non ci sarà nulla da ricordare. Zepp Flow interpreterà ed eseguirà le richieste degli utenti con precisione autonomamente.

Zepp Flow continua a migliorare per la felicità degli utenti

Zepp Flow continua ad essere migliorato. Attraverso l’ultimo aggiornamento, gli sviluppatori hanno infatti introdotto diverse nuove capacità. Oltre agli SMS, ora è possibile ricevere e rispondere a messaggi provenienti da WhatsApp, Messenger, Instagram o anche altre piattaforme. Gli utenti possono anche controllare i propri piani di allenamento direttamente da Zepp Coach, avendo così un rapido accesso a tutte le attività di fitness.

Zepp Flow, inoltre, adesso consente anche di tener traccia dell’ultimo punteggio di recupero fisico e mentale, dando a chi lo possiede le informazioni più importanti inerenti al benessere. Ciò andrà ad ottimizzare sia il riposo, che l’allenamento in base alle proprie condizioni fisiche e mentali. L’aggiornamento a Zepp OS 3.5, con l’integrazione di Zepp Flow, è stato rilasciato prima nei paesi aventi la lingua inglese come il Canada, l’Irlanda, la Gran Bretagna e gli USA. Ora, dopo tanta attesa, arriva anche nel nostro Paese.