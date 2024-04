Il trapano avvitatore è un relativamente piccolo strumento che tutti gli utenti devono necessariamente avere a disposizione del proprio set di utensili da lavoro, un prodotto di piccole dimensioni, economico, ma allo stesso tempo sufficientemente versatile per riuscire a garantire la maggior parte del lavoro con il minimo sforzo.

Su Amazon ne esistono di vari tipi, tra i tanti a disposizione del pubblico oggi vi parliamo del modello di casa Taky, un trapano avvitatore senza fili da 12V, con in confezione anche 2 batterie agli ioni di litio da 1,5A, ed una comodissima custodia in plastica rigida (che attutisce gli urti) per facilitare il trasporto. La valigetta, inoltre, include a sua volta un set di accessori, principalmente punte di trapano, che vanno indiscutibilmente ad incrementare il valore del set complessivamente acquistato.

Trapano avvitatore: che prezzo economico su Amazon

Il trapano avvitatore senza fili è un prodotto che di base non è troppo costoso, infatti il suo listino su Amazon sarebbe di 39 euro, ma per cercare di risparmiare un pochino sul suo acquisto, è possibile decidere di applicare un coupon sul valore finale, flaggando la piccola casella mostrata a schermo, fino ad arrivare al suo valore finale di 34 euro (lo sconto è appunto di 5 euro), raggiungibile direttamente a questo link.

La coppia massima riesce a raggiungere è di 20 Nm, con velocità massima di 1350 giri al minuto, ed un mandrino autobloccante fino a 10 millimetri. Come vi dicevamo in precedenza, in confezione potete trovare un set di accessori così composto: 9 chiavi a tubo, 2 punte torx, 2 punte a croce, 2 piatte, 3 punte per legno, 3 per metalli ed una prolunga snodabile. Tutto il necessario per riuscire a garantirsi una buonissima qualità di utilizzo, senza vincoli particolari da segnalare o a cui sottostare.