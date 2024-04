La NUOVA truffa vi RUBA dati e soldi: come evitarla facilmente

Dopo aver visto gli ultimi tentativi di truffa, gli utenti hanno provato a resistere ai messaggi che arrivavano improvvisamente in mail ma a quanto pare qualcosa è andato storto. Effettivamente il messaggio arrivato è molto difficile da decifrare, soprattutto per coloro che si servono realmente di un sito di incontri.

La truffa continua: ancora un messaggio pericoloso nelle chat e tra le mail

Il testo è chiaro, anche se scritto male: gli utenti credono di avere a che fare con una donna avvenente che li invita a conoscerla su un sito di incontri sconosciuto. Ovviamente di reale non c’è nulla. Questo è il testo che sta seminando scompiglio ultimamente:

“Ciao, mi chiamo Irene e sono 18.

Lavoro come assistente di volo presso una compagnia aerea.

Sarò breve, nei prossimi giorni voleremo nella vostra città e ci fermeremo qualche giorno.

Non ho assolutamente tempo per conciliare la mia vita personale con il lavoro e vorrei offrirti qualcosa. Come già capisci, sono una ragazza sola che non ha un partner permanente.

Il tuo indirizzo email mi è stato dato da un amico che mi ha mostrato un paio di tue foto e mi ha dato il tuo indirizzo email e sarò onesto con te, mi hai fatto impazzire.

Ho tanta voglia di conoscerti meglio, ti scrivo dalla mia email di lavoro, quindi non scrivermi su questa casella di posta. Puoi trovarmi su un sito di incontri, il link a cui lascerò qui sotto, ci sono molte mie foto e numero di telefono. Non vedo l’ora che tu mi scriva sul sito.”

Il consiglio dunque è quello di non cliccare mai sui link siccome è proprio da lì che parte la truffa. Inoltre un chiaro segnale di truffa è certamente la mail, nettamente diversa da quelle che i siti di incontri usano per le promozioni.