Gli utenti Apple hanno avuto poco tempo per abituarsi all’ultimo aggiornamento rilasciato per gli iPhone. Infatti, attualmente, è in rollout il nuovo iOS 17.4.1. L’aggiornamento, dal 21 marzo, è disponibile anche per tutti gli utenti italiani.

Per poter scaricare il nuovo aggiornamento iOS, basta recarsi nelle impostazioni del sistema operativo e selezionare la voce “Generale”. Se il dispositivo è compatibile, selezionando la voce “Aggiornamento software” sarà possibile accadere alla pagina che riassume tutte le novità in arrivo. Grazie ad alcuni semplici passaggi è possibile procedere con l’installazione senza alcun intoppo. Ma perché procedere subito con questa installazione?

Nuovo aggiornamento da Apple per i suoi iPhone

In molti si sono chiesti il perché di questo rilascio. Dopotutto, da pochissimo abbiamo assistito al rilascio dell’aggiornamento iOS 17.4. Quindi, è comprensibile questa confusione generale. Nel changelog è possibile trovare la risposta a questo dubbio. La spiegazione è semplice e risponde alle richieste recenti degli utenti Apple. Il nuovo iOS 17.4.1, infatti, è stato ideato con lo scopo di risolvere alcuni problemi riscontrati nelle scorse settimane. In particolare, verranno offerte una serie di soluzioni e miglioramenti legati a queste problematiche e alla sicurezza dei dispositivi.

Considerando quanto detto, Apple ribadisce l’importanza dell’aggiornamento, consigliando a tutti i suoi utenti di procedere con la sua installazione. Il nuovo iOS viene rilasciato insieme ad altri aggiornamenti: iPadOS 17.4.1, visionOS 1.1.1 e tvOS 17.4.1. Rilasciati per l’occasione.

Non è ancora chiaro se all’interno dei fix rilasciati troveremo anche quelli legati alla batteria che sono stati riscontrati con l’iOS 17.4, Inoltre, non sono presenti importanti novità per quanto riguarda le funzionalità. Anche se questo era prevedibile considerando il breve lasso di tempo che intercorre tra i due aggiornamenti rilasciati. Nonostante ciò, se Apple stessa è intervenuta per consigliare ai suoi utenti di procedere con l’installazione è intuibile comprendere perché è consigliabile procedere.

Questo aggiornamento si va ad inserire in un contesto più complesso. Con l’arrivo del DMA a livello europeo Apple sta procedendo con una serie di modifiche e migliorie per adeguare i propri servizi alle nuove normative proposte. Questo si traduce in una serie di cambiamenti continui che modificano l’intera esperienza utente per gli appassionati di Apple.