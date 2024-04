Ormai raro imbattersi in un’app o un servizio che non incorpori una qualche forma di intelligenza artificiale, sia essa ChatGPT o Gemini AI. Fin dal suo esordio alla fine del 2023, Google Gemini si è fatto strada su varie piattaforme, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente. Anche l’app Gmail per Android entra a far parte delle app compatibili con questa IA.

L’intento dell’azienda, per il momento, è soprattutto lanciare una funzionalità di riepilogo delle e-mail basata sull’intelligenza artificiale. Questa funzionalità, ora apparentemente pronta per essere implementata, è destinata a rivoluzionare il modo in cui gestiamo le e-mail più lunghe, offrendo la tregua tanto necessaria dal sovraccarico di informazioni cui siamo sottoposti ogni giorno.

L’app Gemini AI ora può essere installata su Android 10 e 11. Una volta che la funzione sarà disponibile per Gmail, sarà visibile un nuovo pulsante Riepiloga sotto la riga dell’oggetto dell’email. Con un semplice tocco del pulsante, la funzione genera note chiave dal testo. Questa funzionalità dovrebbe essere utile per gli utenti che ricevono e-mail lunghe ogni giorno e hanno bisogno di risparmiare tempo mentre recuperano la posta in arrivo.

Funzionalità di riepilogo delle email di Gmail basata sull’IA Gemini

Sotto il testo ottenuto puoi valutare il riepilogo generato per aiutare Google a migliorare le capacità della funzione. C’è anche un pulsante per copiare il testo negli appunti. Resta da vedere quando la funzione in questione di Gemini arriverà sulla versione stabile di Gmail per Android e non solo in quella beta. Tuttavia, l’attesa non dovrebbe essere così lunga, poiché la funzionalità sembra pronta per essere implementata. Anche se Google potrebbe aver bisogno di un po’ più di tempo per appianare i bug ancora presenti.

Un’altra possibilità è che Google aspetti fino all’evento I/O del mese prossimo per rilasciare la funzione. Per quanto riguarda l’evento in sé, l’azienda potrebbe avere in cantiere un Pixel 8a e un nuovo smartwatch economico da rivelare. Ciò non esclude che ci sia spazio anche per altri annunci riguardanti Gemini AI. D’altronde è la risposta di Google a ChatGPT di OpenAI. All’orizzonte ci sono anche altre nuove opzioni, tutte mirate a portare l’app alla pari di ChatGPT. Ad esempio, la possibilità di riepilogare PDF e altri documenti, insieme a una funzione Live Prompt per risposte in tempo reale alle domande degli utenti.