Il mese scorso il produttore tech Realme ha annunciato ufficialmente il nuovo medio di gamma Realme C65 nella sua versione con supporto alla connettività 4G. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha deciso di presentare ufficialmente una nuova versione di questo dispositivo che presenta, per l’appunto, il supporto alle nuove reti di quinta generazione. Si tratta poi di un primato per l’azienda, dato che questo è il primo smartphone ad essere alimentato dal nuovo soc MediaTek Dimensity 6300. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme annuncia il nuovo mid-range Realme C65 in versione 5G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale la versione con supporto alle reti 5G del suo mid-range Realme C65. Come già accennato in apertura, una delle sue caratteristiche principali risiede nel suo processore. Il nuovo device di casa Realme è infatti il primo smartphone ad essere alimentato dal nuovo soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6300. A supporto sono poi presenti fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno espandibile fino a 2 TB tramite scheda microSD.

Rispetto alla versione con connettività 4G, troviamo poi delle differenze estetiche. Il nuovo Realme C65 5G, infatti, dispone sul retro di un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno, trovano posto due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP. La fotocamera frontale per i selfie è invece da 8 MP. All’appello non manca poi una batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 15W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme C65 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 120 euro al cambio attuale in diverse colorazioni, fra cui Feather Green e Glowing Black. Per ora non ci sono informazioni su un suo possibile arrivo in Italia.