Amazon, tornano i Prime Day: si terranno a luglio

Tutte le offerte che i tanti utenti presenti nel mondo attendono quando si parla di Amazon, riguardano soprattutto l’elettronica. Da ormai diversi anni a questa parte però l’azienda è stata in grado di aumentare gli oggetti all’interno delle sue categorie migliori che non riguardano solo la tecnologia. Il massimo vantaggio per quanto riguarda le offerte Amazon si trova soprattutto quando arriva un periodo dell’anno, quello dei Prime Day.

Durante le ultime ore è arrivato un post direttamente sul profilo LinkedIn, per poi essere replicato anche su Instagram. A scriverlo è stato Doug Herrington, il CEO di Amazon Stores: la 10ª edizione dei Prime Day di Amazon si terrà ufficialmente durante il mese di luglio.

Arriveranno quindi ancora una volta tantissime offerte interessanti, con prezzi al minimo storico e con sconti mai visti prima. Proprio per questo motivo sarà di nuovo la volta buona per portare a casa dei prodotti senza pagare troppo.

Almeno per il momento non si conoscono precisamente le date, ma è stato ufficializzato che sarà luglio ad accogliere i prossimi Prime Day di Amazon. L’evento come sempre riguarderà diversi paesi del mondo e milioni e milioni di utenti.

Amazon: i Prime Day arrivano per tutti, ecco le nazioni che saranno coinvolte

Amazon si sta impegnando con tanta dedizione al fine di offrire a tutti i suoi clienti Prime presenti nei vari paesi del mondo un evento unico nel suo genere. L’obiettivo è consentire a tutti di poter risparmiare ancora di più con il solito evento annuale che ormai tutti attendono con ansia.

Quest’anno l’evento si terrà in svariate nazioni, ecco l’elenco completo con tutti i paesi: Messico, Giappone, Arabia Saudita, Brasile, Germania, Canada, Austria, India, Belgio, Francia, Australia, Egitto, Polonia, Stati Uniti, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Spagna, Singapore, Italia, Turchia, Portogallo, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. Ora non resta altro che attendere.