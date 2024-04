In quest’ultimo periodo, l’operatore telefonico virtuale Spusu ha letteralmente stupito la concorrenza, grazie alle sue offerte pazzesche e con tanti giga per navigare. L’operatore, però, sembra che abbia ancora intenzione di stupire i suoi rivali. Da qualche giorno, infatti, l’operatore ha reso disponibile un’altra interessantissima offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta Spusu 200 XL e l’operatore ha inoltre deciso di proporla per il primo mese ad un prezzo eccezionale.

Spusu 200 XL, nuova offerta bomba a soli 5 euro per il primo mese

Spusu 200 XL è la nuova proposta resa disponibile dall’operatore telefonico virtuale Spusu. Come già accennato in apertura, anche questa volta l’operatore ha fatto centro. La nuova proposta è infatti davvero eccezionale ed arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari al 4G+.

Nel bundle dell’offerta, sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. L’offerta include poi anche 1000 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito. Tra questi paesi, sono inclusi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Il costo di questa offerta sarà pari a 7,98 euro al mese. Tuttavia, come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di proporre l’offerta ad un prezzo scontato per il primo mese per tutti i suoi nuovi clienti. In particolare, gli utenti dovranno pagare soltanto un costo di 4,98 euro per il primo mese. Ricordiamo che tutti gli interessati potranno attivare Spusu 200 XL o una delle altre offerte disponibili direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.

Insomma, si tratta di un’altra super offerta quella da poco proposta dall’operatore telefonico virtuale Spusu.