Prendersi cura del proprio benessere fisico può portare molti benefici all’organismo, anche a livello mentale. Una delle prime cose che cerchiamo di fare quasi tutti quando vogliamo sentirci meglio o muoverci di più è camminare. Incorporare app per il conteggio dei passi nella propria routine può aiutare a migliorare le proprie abitudini quotidiane.

Under Armour Map My Walk

Una delle migliori app di monitoraggio dei passi per registrare i tuoi progressi nella corsa e nella camminata. Offre coaching personalizzato e modi alternativi per monitorare gli obiettivi di fitness. Dispone anche di una community in cui otterrai il supporto e la motivazione per raggiungere gli obiettivi quotidiani. Include monitoraggio in tempo reale, piani di formazione personalizzabili e coaching audio. Tiene traccia anche degli allenamenti al di fuori della corsa, come il ciclismo e lo yoga, o le ore trascorse in palestra. Si sincronizza con altre app e dispositivi indossabili per il fitness, come MyFitnessPal, Google Fit e Garmin. Quindi non perderai mesi (o anni) di dati.

Pacer: Pedometro & Passeggiata

A volte, vogliamo provare un’app contapassi senza pagare in anticipo, ed è qui che l’app Pacer risulta la scelta migliore. Oggi è considerata una delle migliori app contapassi che puoi installare. Oltre ad avere un contapassi, Pacer include anche un contacalorie per aiutare nella perdita di peso. Dispone anche di un’opzione di sincronizzazione con Garmin e Fitbit. E per gli utenti iOS, puoi sincronizzare i tuoi dati con l’app Salute di Apple. Per migliorare la precisione e garantire che l’app misuri ogni cosa, puoi regolare nuovamente le impostazioni per monitorare i tuoi passi calibrando la sensibilità del contapassi.

MyFitnessPal

Un’app affidabile che esiste da oltre un decennio. MyFitnessPal è costantemente in cima alle classifiche delle app consigliate per raggiungere gli obiettivi di fitness. L’app include la possibilità di registrare ciò che mangi, l’apporto calorico e visualizzare la tua attività quotidiana (con monitoraggio dei passi). L’unico lato negativo è il suo prezzo all’abbonamento premium. Il lato positivo è che puoi monitorare i tuoi passi gratuitamente senza pagare un centesimo. Una tra le migliori anche per la possibilità di associarla a quasi tutti gli altri dispositivi.

Pedometro Accupedo

Un’app gradevole alla vista, grazie alla sua interfaccia utente ben progettata. Tutti i dati registrati possono essere visualizzati attraverso log, grafici e diagrammi. Puoi visualizzare le tendenze relative ai momenti in cui sei più attivo e monitorare la distanza e le calorie consumate. Nel complesso è un’eccellente app per camminare. Include anche una modalità di risparmio energetico, utile quando cammini per ore alla volta e cerchi di risparmiare sulla durata della batteria.

ASICS Runkeeper: app per corsa

App progettata per i corridori, ma può essere utilizzata anche per il ciclismo e l’escursionismo. Si può fare affidamento su Runkeeper per monitorare le proprie prestazioni cardio. Ha aiutato molti corridori a prepararsi per le maratone. Ma non è un’app esclusiva per corridori competitivi ed esperti. I corridori occasionali possono incorporare l’app nella loro routine quotidiana.

Fitbit

Il dibattito tra Fitbit e Google Fit è stato un argomento dibattuto poiché Google possiede entrambi (Google ha acquisito Fitbit nel 2021). Tuttavia, potresti voler utilizzare Fitbit per associare un’app al tuo smartwatch. Inoltre, un altro vantaggio di scegliere Fitbit è che funziona bene con le altre app ed è preinstallato su numerosi dispositivi Android (che supportano l’app). Si accoppia anche con Health Connect (preinstallato sui dispositivi Android 14). Health Connect ti consente di spostare i dati da Fitbit ad altre app e viceversa.

Samsung Health

Altra app che funziona con Health Connect. Puoi esportare i tuoi dati su altre app come Google Fit. Ciò significa che puoi trasferire i tuoi progressi da Samsung Health a Google Fit o viceversa. Con una funzionalità così flessibile e un modo semplice per spostarti tra le app, non dovrai mai preoccuparti di perdere i tuoi dati se scambi gli ecosistemi con il tuo telefono o smartwatch.

Samsung Health ha il vantaggio di racchiudere tutte le funzionalità utili per il fitness. Include uno spazio per monitorare il sonno, gli allenamenti e la frequenza cardiaca registrando con precisione il numero di passi. E se possiedi un Samsung Galaxy Watch, probabilmente sei connesso e utilizzi già l’app. Consigliamo di registrarti con un account Samsung per eseguire il backup dei tuoi dati personali sul server Samsung Health.

Google Fit

Se sei preoccupato per l’attuale compatibilità delle app (in particolare con le app su cui fai affidamento per connetterti ad alcuni dei prodotti Google), Google Fit è probabilmente la scommessa più sicura su cui puntare. Google Fit è più un centro di fitness che un’app dedicata al monitoraggio del fitness. E il grande svantaggio di Google Fit è che l’app verrà ritirata entro la fine del 2024, quindi se è la tua preferita non potrai utilizzarla ancora per molto. Tuttavia, al momento la maggior parte dei dispositivi indossabili meno recenti con sistema operativo Wear viene fornita con Google Fit, a differenza del Pixel Watch di Google. Pertanto, ciò potrebbe sollevare alcuni segnali d’allarme su come Google intende procedere con Google Fit e Fitbit.