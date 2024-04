L’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiornato la sua proposta di offerte mobile di tipo operator attack. In questi ultimi giorni, infatti, gli utenti potranno accedere a numerose offerte convenienti e con tanti giga per navigare. La maggior parte di esse, sono rivolte a tutti i nuovi clienti provenienti da altri operatori telefonici. Una di queste offerte, e forse la più apprezzata, è Vodafone Silver ed è proposta in diverse versioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone aggiorna le sue offerte operator attack, ecco le più interessanti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiornato il suo portfolio di offerte mobile di tipo operator attack. Come già accennato in apertura, una delle offerte più incredibili è senz’altro Vodafone Silver. Da qualche giorno, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova versione di quest’ultima ad un costo di 6,99 euro al mese.

Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri ed un bundle di chiamate verso alcuni paesi stranieri, tra cui: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA, Australia, Brasile, Israele e Marocco.

L’offerta è poi disponibile anche nella sua versione da 7,99 euro al mese. In questo caso, però, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 150 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 5G. In generale, queste offerte operator attack sono attivabili da tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, British Telecom, Daily Telecom, Optima Mobile, ERG Mobile, MUNDIO Full MVNO, Digi Mobil, 1Mobile, BT Italia Full, Welcome FULL MVNO, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, BT Enia, Bladna Mobile, CMLink Italy, Conad Mobile, Digitel Italia, Elimobile, Enegan SPA, Feder Mobile, Green ICN, Linkem, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, PLINK, Telmekom Mobile, Vecone Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.