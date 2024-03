CoopVoce, la nuova EVO 10 è l'offerta del mese e c'è un REGALO

Quando un gestore come CoopVoce passa al contrattacco, lo fa in maniera violenta contro la concorrenza. Il provider virtuale riesce a mettere insieme diverse opportunità per coloro che vogliono risparmiare avendo tutto. A dimostrarlo sono le offerte che appartengono alla famosissima gamma EVO, quella in genere piena di contenuti.

Oggi però le priorità sono cambiate e, dopo aver asserito di essere il miglior provider tra i virtuali per quanto riguarda le offerte con tanti giga, ora si passa a quelle con pochi giga. CoopVoce ha ufficializzato sul suo sito ufficiale una nuova proposta che di certo piacerà ad alcuni utenti senza troppe esigenze. I vantaggi sono tantissimi e non si perde d’occhio il principale punto cardine di CoopVoce: il risparmio. C’è inoltre anche un regalo tutto da scoprire.

CoopVoce lancia la EVO 10, ecco cosa comprende l’offerta che costa 4,90 €

CoopVoce ha prodotto questa nuova offerta con un obiettivo: concedere il giusto ma anche al giusto prezzo. Le promozioni mobili che in genere riescono a fornire pochi giga e minuti e messaggi da usare mensilmente, sono antiquate e appartenenti a campagne promozionali del passato. In questo caso dunque i prezzi sono alti, talvolta anche più di 10 € per un’offerta che non arriva a 10 giga.

L’obiettivo principale era quindi quello di restaurare offerte del genere e mettere in campo tutta la competenza tipica del del celebre provider virtuale.

Non è stato un problema per CoopVoce dominare visto che la nuova EVO 10 ha minuti senza limiti al suo interno. Ci sono in realtà anche 1000 SMS verso tutti. Si termina con 10 giga in 4G. Il prezzo mensile è di soli 4,90 € e non c’è alcun costo di attivazione. Il primo mese inoltre è in regalo.

Scegliendo una eSIM inoltre, la portabilità avviene prima. Essendo queste delle schede di tipo virtuale, vanno semplicemente installate e dunque non bisogna attendere di riceverle a casa fisicamente.