Bentley, arriva ufficialmente con 16 esemplari la nuova Coachbuilt

Quando Bentley interviene per presentare una nuova auto, è sempre un evento. Questa volta, con l’annuncio dell’arrivo proprio da parte di Bentley Motors, sto per arrivare un nuovo mostro della strada, ovvero la terza Coachbuilt dell’era moderna.

Il prossimo 7 maggio 2024 infatti, dopo la Bacalar Barchetta e la Batur coupé,

che sono state realizzate a mano, ecco che arriva la Bentley Coachbuilt. Creata da Mulliner, celebre divisione interna del produttore automobilistico, dedicata alle auto su misura è al momento il nome più antico che oggi risulta ancora attivo per quanto riguarda la realizzazione di carrozzerie.

L’ultimo modello di questa gamma di Bentley super esclusive continuerà a portare avanti la lunga tradizione di Mulliner nella realizzazione di vetture su misura

individuali. Queste, che riflettono i desideri di ognuno dei suoi incredibili clienti, hanno diversi aspetti esclusivi.

La produzione sarà ancora più esclusiva: gli esemplari saranno infatti 16, e ognuno di questi risulterà tra le ultime auto di Bentley ad essere spinto dall’iconico ed unico propulsore W12.

Bentley, sta per arrivare la fine del motore W12: la Coachbuilt sarà una delle ultime

La nuova e prossima Coachbuilt è stata dunque annunciata come una delle ultime a mostrare l’iconico propulsore W12. Ma di cosa si parla quando si nomina il celebre motore che ha reso grandi le automobili del marchio?

Fin dagli anni 2000 questo motore è stato una vera icona del mondo della meccanica. Il W12 TSI ha una storia davvero incredibile, basti pensare che con la sua ultima evoluzione, ovvero quella del 6.0 litri in grado di erogare ben 650 cavalli con 900 nm di coppia con trazione internale e cambio automatico ad 8 rapporti, riesce a far raggiungere 335 km/h ad un’auto da 2.500 kg come la Bentley GT.

Pensare che con la fine dei motori endotermici questo vero e proprio monumento stia per cessare di essere prodotto, mette un po’ di magone agli amanti del mondo dei motori. Allo stesso tempo godersi questi ultimi esemplari non può che essere un privilegio, anche solo da spettatori di un marchio leggendario come Bentley.