Vodafone e TIM, la sfida continua: Silver e Power fino a 300 GB

L’obiettivo di Vodafone è come sempre quello di affermarsi come principale gestore in Italia e a quanto pare questa volta ci sta provando con tutte le sue armi migliori. Queste consistono nelle solite offerte Silver, proposte di ottimo livello visto ciò che offrono. Sono due le soluzioni che fanno parte della gamma, ovvero la Silver 100 e la Silver 150.

La prima riesce a mettere in gioco minuti e messaggi senza limiti verso ogni utente con 100 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale ad una somma di soli 7,99 €.

La seconda offerta invece riesce a spingersi un po’ più in là, proponendo minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G. Il prezzo ovviamente sale ma di poco: costa 9,99 € al mese.

Una sorpresa per tutti i nuovi utenti c’è e consiste in 50 giga in più. Tutto quello che bisogna fare però è sottoscrivere il celebre servizio SmartPay che serve per la ricarica automatica.

TIM affronta Vodafone con le Power: eccone ben tre

TIM vuole rispondere per le rime e con le Power ci riesce eccome. Sono tre le offerte che stanno facendo battere il cuore anche ai vecchi clienti che stanno pensando dunque ad un rientro.

La prima prende il nome di Power Special e costa 9,99 € al mese. Al suo interno riesce ad includere minuti senza limiti verso chiunque, 200 messaggi e 300 giga in rete 5G.

La seconda offerta si chiama Power Iron, prezzo: 6,99 € al mese. Propone ogni mese minuti senza limiti e 200 messaggi con 150 giga in 4G. L’ultima soluzione invece è la Power Supreme Easy che costa 7,99 € al mese. Con minuti illimitati e 200 SMS, ci sono in questo caso 200 giga in 4G.

Il regalo di TIM consiste in un mese totalmente gratis e con l’attivazione ridotta a zero. La battaglia quindi risulta quantomai equilibrata. In entrambi i casi solo chi proviene dai gestori virtuali o da Iliad può sottoscrivere queste offerte.