Le parole del capo della NASA, Bill Nelson, stanno facendo discutere parecchio, soprattutto per quel che ha detto sulla Cina, sostenendo che dietro al loro programma spaziale civile potrebbe celarsi qualcosa di militare. Parlando davanti alla Commissione per le Assegnazioni della Camera, Nelson ha sollevato un bel po’ di dubbi sulla trasparenza delle attività spaziali cinesi.

Cosa fa la Cina nello spazio profondo?

A suo dire, molte delle cose che la Cina fa nello spazio e dichiara come civili potrebbero avere uno scopo militare nascosto. Insomma, sembra che ci sia una competizione piuttosto tesa tra USA e Cina anche nello spazio. E lui, nel chiedere un bel po’ di soldi per la NASA, circa 25,384 miliardi di dollari per il 2025, ha fatto queste osservazioni.

Anche se la Cina ha fatto dei passi avanti notevoli nello spazio, Nelson ha dei dubbi sulla sua sincerità riguardo a quello che fa lassù. Insomma, non è chiaro cosa stiano combinando esattamente. Nelson ha sempre avuto queste preoccupazioni: da quando è entrato in carica nel 2021, ha sempre criticato la Cina per quello che pensa siano tentativi di mettere i bastoni tra le ruote agli Stati Uniti nello spazio. Già nel 2022, durante udienze simili, ha detto che la Cina potrebbe aver ottenuto i progetti delle navicelle spaziali americane in modo poco pulito.

Ultimamente, Nelson ha anche detto che la Cina potrebbe voler “rubare” la Luna, cosa che ha fatto molto discutere. E il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha risposto, accusando gli Stati Uniti di fare campagna nera contro il programma spaziale cinese, dicendo che quello che fanno è tutto legittimo e normale.

Una guerra fredda spaziale

Insomma, le parole di Nelson mettono in luce una tensione crescente tra USA e Cina anche nello spazio, e ci fanno riflettere sull’importanza di collaborare e essere aperti nel campo dell’esplorazione spaziale per avere un futuro tranquillo e condiviso nel cosmo.